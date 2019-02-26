Він – суперстар: MARUV розповіла про свої стосунки з Сергієм Лазарєвим

Переможниця Нацвідбору MARUV (Анна Корсун), яка відмовилася їхати на Євробачення 2019, в інтерв'ю росЗМІ розповіла, чи підтримує вона зв'язок зі співаком Сергієм Лазарєвим. Прикметно, що саме він представить Росію в Тель-Авіві.

Співачка Анна Корсун, яка тепер відома як MARUV, довго йшла до успіху. Щоб пробитися на велику сцену, вона брала участь у різних талант-шоу. Зокрема, у 2014 році дівчина стала учасницею вокального шоу Голос країни. Під час "сліпого" прослуховування до Анни повернулися троє тренерів, але своїм наставником вона обрала Сергія Лазарєва.

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У Тель-Авіві MARUV могла б знову зустрітися з російським співаком, який, нагадаємо, вдруге представлятиме Росію на Євробаченні. В інтерв'ю російському виданню Super скандальна переможниця Нацвідбору прокоментувала, які ж стосунки в неї із Лазарєвим зараз.

Ми нечасто спілкуємося, але в нас хороші й теплі стосунки. Він одним із перших повірив у мене і сказав, що в мене все вийде, що я унікальна й цікава. І, до речі, він переконував у цьому глядачів. Я вдячна йому за те, що він розгледів це, повірив, що дав мені шанс і підтримував на Новій хвилі. Це приємно, адже він – суперстар, тож нічим не зобов'язаний мені, міг просто забити й навіть не вітатися зі мною. Але він не з тих людей, він – людина з великим серцем, – поділилася MARUV.

Додамо, що на Голосі країни 4 Анна Корсун дійшла до першого прямого ефіру.

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