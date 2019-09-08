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Вілл Сміт замінив Кіану Рівза у Матриці: кумедне відео
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На YouTube-каналі користувача Sham00K з'явилося відео, де Нео, головного героя фільму "Матриця", якого зіграв актор Кіану Рівз, замінив Вілл Сміт. Обличчя Сміта накладене на кадри з Рівзом за допомогою нейромереж за принципом діпфейка.
За лічені дні відео переглянули майже 400 тисяч разів. Воно й не дивно, адже вийшло дуже і дуже не зле.
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Власне, дивіться, що з цього вийшло:
Раніше стало відомо, що режисер Лана Вачовскі зніме продовження "Матриці", де головну роль виконає все-таки Кіану Рівз.
Нагадаємо, що "Матриця" – науково-фантастичний бойовик, перша частина якого вийшла на екрани ще у 1999 році. Фільм отримав чотири премії "Оскар" у 2000 році, в тому числі за кращий монтаж і кращі візуальні ефекти. Разом з двома продовженнями "Матриця: Перезавантаження" і "Матриця: Революція" франшиза заробила понад 1,6 мільярда доларів у світовому прокаті.
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