Вілл Сміт замінив Кіану Рівза у Матриці: кумедне відео

Якби Вілл Сміт знімався у Матриці, то виглядав би Нео так

На YouTube-каналі користувача Sham00K з'явилося відео, де Нео, головного героя фільму "Матриця", якого зіграв актор Кіану Рівз, замінив Вілл Сміт. Обличчя Сміта накладене на кадри з Рівзом за допомогою нейромереж за принципом діпфейка.

За лічені дні відео переглянули майже 400 тисяч разів. Воно й не дивно, адже вийшло дуже і дуже не зле.

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Власне, дивіться, що з цього вийшло:

Раніше стало відомо, що режисер Лана Вачовскі зніме продовження "Матриці", де головну роль виконає все-таки Кіану Рівз.

Нагадаємо, що "Матриця" – науково-фантастичний бойовик, перша частина якого вийшла на екрани ще у 1999 році. Фільм отримав чотири премії "Оскар" у 2000 році, в тому числі за кращий монтаж і кращі візуальні ефекти. Разом з двома продовженнями "Матриця: Перезавантаження" і "Матриця: Революція" франшиза заробила понад 1,6 мільярда доларів у світовому прокаті.

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