Матриця: нейромережа замінила у популярній сцені Кіану Рівза на Брюса Лі (відео)

Блогер Ctrl Shift Face, який замінює обличчя акторів за допомогою нейромережі DeepFake, поділився ще одним відео. Цього разу жертвою експериментів штучного інтелекту став культовий фільм "Матриця" з Кіану Рівзом. Контент-мейкер попрацював над сценою знаменитої бійки Морфеуса і Нео.

На відміну від усього, з чим раніше доводилося працювати власнику каналу Ctrl Shift Face, ця сцена відрізняється вкрай високою динамікою.

Раніше: Нейромережа змогла зібрати кубик Рубіка за 20 ходів

Бойова хореографія й акробатика – більш, ніж гідний іспит для нейромережі DeepFake! Остання впоралася на відмінно, хоча дрібні посмикування обличчя, а також невідповідність кольору шкіри все ще в наявності.

Раніше нейромережа проробляла аналогічну роботу з легендарним бойовиком "Термінатор 2: Судний день" і класичним хорором "Сяйво". Крім того, група блогерів Corridor опублікувала постановочне відео, яке підірвало мережу. На ньому несправжній Кіану Рівз запобігає озброєному пограбуванню магазину. Його теж створили за допомогою DeepFake.

Більше на цю тему: Нейромережа від Facebook обіграла професійних гравців в покер