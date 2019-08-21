Матриця 4: культовий фільм з Кіану Рівзом повертається

Продовження Матриці вже незабаром потішить фанатів, а приємним бонусом у новій частині стане поява Кіану Рівза. Детальніше про новинки кіно читайте далі.

Керівник студії Warner Bros. Picture Group Тобі Еммеріх таки прокоментував чутки про перезапуск культового фільму Матриця. На фанатів очікують чудові новини, адже стрічка і справді отримає нову частину ще й з Кіану Рівзом та Керрі-Енн Мосс. Не менш приємним сюрпризом стало те, що режисером та сценаристом стане Лана Вачовскі, яка працювала над оригінальною стрічкою ще коли була Ларрі Вачовскі.

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"Лана - справжній візіонер, унікальний і творчий режисер. Ми в захваті від того, що вона пише сценарій для цієї частини, спродюсує і зніме її", - поділився Еммеріх.

Нагадаємо, що цьогоріч Матриця святкує своє 20-ліття, адже перша частина вийшла ще у далекому 1999 році та викликала справжній захват у глядачів. І справді, сюжет про світ майбутнього, у якому більшість людей живе лише у симуляції реальності, змусив багатьох замислитись. А у 2003 році відбулась прем'єра ще двох частин трилогії, які лише зміцнили позиції Матриці.

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