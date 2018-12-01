Розкішна Ембер Херд прикрасила популярний глянець

Відома акторка Ембер Херд опинилась на обкладинці нового номера журналу Glamour. Зацініть свіжі фото зірки!

32-річна американська акторка Ембер Херд, яку невдовзі можна буде побачити у ролі дружини володаря морів та океанів у фільмі "Аквамен", встигає не лише займатись своєю кар'єрою, а й вести профіль в соцмережі Instagram. Там за білявкою стежать понад 1,4 млн користувачів, і це не дивно, адже Ембер любить ділитись найцікавішими моментами життя.

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Нещодавно красуня стала головною героїнею січневого випуску глянцю Glamour, першими фото для його вже встигла похизуватись. Що й казати, колишня кохана Джонні Деппа та Ілона Маска уміє привертати до себе у вагу.

Гортайте галерею:

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