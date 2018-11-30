Позашлюбний син Арнольда Шварценегера показав мускулисте тіло

21-річний Джозеф Баена опублікував на своїй сторінці в Instagram відео зі спортзалу.

У жовтій футболці та коротких шортах Баена на відео демонструє всю красу і фактурність м'язів, піднімає гантелі і виконує інші вправи.

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"Це тільки початок", – підписав свій пост Джозеф.

Підписники хлопця вкотре відзначили його вражаючу подібність з батьком. "Маленький Арнольд готовий підкоряти Голлівуд!", "Гени Термінатора", – пишуть коментатори.

Джозеф Баена, син Арольда Шварценегера від Мілдред Баена, його колишньої домоправительки. Він розділяє захоплення батька заняттями бодібілдінгом і часто ділитися фотографіями зі спортзалу на своїй сторінці в Instagram.

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