Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День Святого Миколая Новий рік 2019 Ломаченко – Педраса

Вікторія Бекхем підігріла чутки про розлучення

  • 22
Раніше світська левиця видалила тату "разом назавжди" - фото 1
Раніше світська левиця видалила тату "разом назавжди" / instagram

Дружина футболіста Девіда Бекхема, світська левиця Вікторія Бекхем нещодавно шокувала шанувальників культової пари.

Так, Вікторія Бекхем з'явилася на людях без любовного татуювання на івриті, переклад якого свідчив: "Мій чоловік належить мені, а я належу своєму чоловікові". Таким чином Вікторія буквально підтвердила чутки про проблеми у стосунках з Девідом.

І ще: Син Вікторії Бекхем підтвердив новий роман

"Просто малюнки на тілі більше не відповідають моєму статусу", – спробувала заспокоїти фанатів Бекхем. Втім, це вже не перше тату, пов'язане з легендарним футболістом, від якого дизайнер вирішила позбутися. Раніше світська левиця видалила напис "разом назавжди" на зап'ясті. Тепер шанувальники не на жарт переживають про розлучення ідеальної родини.

Читайте також: Анджеліну Джолі запідозрили у романі з Девідом Бекхемом

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Гороскоп на грудень 2018: прогноз на місяць для всіх знаків
  • 30 листопада, 21:05
  • 2256
Колір Нового 2019 року, який буде модний в рік Свині
  • 03 грудня, 14:30
  • 3944
Подарунки на День Святого Миколая 2018 для дітей: найкращі ідеї
  • 03 грудня, 12:10
  • 1668
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Девід Бекхем