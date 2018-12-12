Вікторія Бекхем підігріла чутки про розлучення

Дружина футболіста Девіда Бекхема, світська левиця Вікторія Бекхем нещодавно шокувала шанувальників культової пари.

Так, Вікторія Бекхем з'явилася на людях без любовного татуювання на івриті, переклад якого свідчив: "Мій чоловік належить мені, а я належу своєму чоловікові". Таким чином Вікторія буквально підтвердила чутки про проблеми у стосунках з Девідом.

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"Просто малюнки на тілі більше не відповідають моєму статусу", – спробувала заспокоїти фанатів Бекхем. Втім, це вже не перше тату, пов'язане з легендарним футболістом, від якого дизайнер вирішила позбутися. Раніше світська левиця видалила напис "разом назавжди" на зап'ясті. Тепер шанувальники не на жарт переживають про розлучення ідеальної родини.

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