Син Вікторії Бекхем підтвердив новий роман

Старший син сімейства Бекхемів, 19-річний Бруклін, підтвердив слухи про роман з 21-річною моделлю Ханою Кросс.

Пару побачили після вечірки British Fashion Awards.

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Закохані виглядали щасливими та трималися за руки. Для свого виходу Бруклін обрав приталену білу сорочку і штани з лампасами, а Хана одягнула "банани" Vetements з фірмовим принтом і об'ємний жакет поверх базового кроп-топа.

Нова пасія Брукліна Бекхема

Варто зазначити, що модель віддала перевагу природному макіяжу та повсякденній засічці, які виграшно підкреслили її вроду.

Раніше Бруклін Бекхем зустрічався з актрисою Хлоєю Моріц. Разом вони були протягом трьох років. За цей час пара періодично ставила свої стосунки на паузу та поновлювала їх. Після того його підловили під час поцілунку з 27-річною зіркою Playboy.

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