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Анджеліну Джолі запідозрили у романі з Девідом Бекхемом

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Раніше фанати приписували Джолі стосунки з колегою Кіану Рівзом - фото 1
Раніше фанати приписували Джолі стосунки з колегою Кіану Рівзом / Fãs de Angelina Jolie

За словами інсайдерів, Джолі часто пише Бекхему повідомлення із вмовляннями кинути родину.

Американські ЗМІ поширили інформацію про роман Анджеліни Джолі і Девіда Бекхема. Як передає анонімне джерело, підступна розлучниця часто пише повідомлення спортсмену і вмовляє його кинути сім'ю.

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"Енджі і Девід дуже підходять один одному. Вони познайомилися кілька років тому, коли брали участь в одній рекламній кампанії, і з тих пір у пари зав'язалися стосунки. Енджі завжди була закохана в Девіда і разом з цим намагається забути Пітта", – говорить інсайдер.

"Усі люблять Девіда. Він дуже популярний серед фанатів, і Джолі буде круто виглядати поряд з ним", – додає джерело. Нагадаємо, що раніше фанати приписували Анджеліні Джолі стосунки з колегою Кіану Рівзом.

Анджеліну Джолі запідозрили у романі з Девідом Бекхемом - фото 288955
Анджеліну Джолі запідозрили у романі з Девідом Бекхемом

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Джерело: melty
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