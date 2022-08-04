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Виконавець Cepasa презентував кліп на пісню "Київ" з найкращими краєвидами столиці

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Виконавець Cepasa презентував кліп на пісню "Київ" з найкращими краєвидами столиці - фото 1

Електронний музикант з Києва Cepasa (справжнє ім'я – Павло Ленченко) присвятив новий трек столиці України. Слухайте сучасний варіант виконання славня міста "Як тебе не любити, Києве мій"!

Глядач побачить 28 локацій, 28 сходів і заходів сонця в одному відео.

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Артист ділиться, що цей трек записали у квітні та у травні у Києві, коли російські війська були вибиті з Київської області. Також виконавиць Cepasa дякує всім захисникам України за те, що його музична робота стала можливою.

Ми полюбили тебе зараз, Києве, сильніше ніж будь-коли...", – йдеться в описі до кліпу.

Відомо, що цей трек "Kyiv" буде у майбутньому альбомі артиста Cepasa "Niby Chaiky".

Дивіться кліп CEPASA – Київ:

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