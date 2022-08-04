Який день війни: Стас Корольов презентував пісню з гугл запитів українців

Український артист Стас Корольов презентував нову пісню та кліп "Який день війни". Ця музична робота розповідає про найпопулярніші запити українців у пошуковику Google після початку повномасштабної війни, 24 лютого.

Це перший за 14,5 місяця офіційний реліз артиста. Він зазначив, що нова пісня дає початок Другому артистичному сезону гурту Стас Корольов.

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Пісня "Який день війни" була створена завдяки тому, що Весна буквально відкрила Google, щоб дізнатись, який день війни. Написала "Який" і залипла в suggestions. Зробила декілька скрінів з різними початковими питальними словами. Я з цього з бендом зробив пісню. І Весна створила віжуал, використовуючи ті самі скріни, з яких все почалось", – йдеться в описі до прем'єри.

Слухати пісню Стас Корольов – Який день війни:

Слова пісні Стас Корольов – Який день війни:

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Хто ми?

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Хто, як не ти?

(пісня Христини Соловій)

Хто зверху?

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Хто хоче стати

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