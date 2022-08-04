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Який день війни: Стас Корольов презентував пісню з гугл запитів українців
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Український артист Стас Корольов презентував нову пісню та кліп "Який день війни". Ця музична робота розповідає про найпопулярніші запити українців у пошуковику Google після початку повномасштабної війни, 24 лютого.
Це перший за 14,5 місяця офіційний реліз артиста. Він зазначив, що нова пісня дає початок Другому артистичному сезону гурту Стас Корольов.
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Пісня "Який день війни" була створена завдяки тому, що Весна буквально відкрила Google, щоб дізнатись, який день війни. Написала "Який" і залипла в suggestions. Зробила декілька скрінів з різними початковими питальними словами. Я з цього з бендом зробив пісню. І Весна створила віжуал, використовуючи ті самі скріни, з яких все почалось", – йдеться в описі до прем'єри.
Слухати пісню Стас Корольов – Який день війни:
Слова пісні Стас Корольов – Який день війни:
Який день війни?
Який сьогодні день?
Який сьогодні день війни?
Який сьогодні празник?
Який курс долара?
Який сьогодні день війни?
Який сьогодні
день ангела?
Який сьогодні празник
десяте квітня?
Який банк дає
кредит без відмови?
Який сьогодні день війни?
Який сьогодні празник?
Який курс долара?
Який сьогодні день?
Як працює метро в Києві?
Як працює метро?
Як виїхати з Києва?
Як правильно сповідатися?
Як правильно сповідатися?
Як правильно сповідатися?
Як намалювати кота?
Як намалювати кота?
Як отримати допомогу?
Як отримати дозвіл на зброю?
Як працює метро в Києві?
Як правильно сповідатися?
Як правильно сповідатися?
Як виїхати з Києва?
Як намалювати кота?
Як намалювати кота?
Кота?
Кота?
Кота?
Хто такі орки?
Хто такий Бандера?
Хто такий Арестович?
Хто ми?
Хто не підлягає
мобілізації?
Хто ми?
Хто ми?
Хто, як не ти?
(пісня Христини Соловій)
Хто зверху?
(телепрограма)
Хто хоче стати
мільйонером?
Хто ми?
Хто, як не ми?
Коли закінчиться війна?
Коли закінчиться війна?
Коли помре путін?
Коли вербна неділя?
Коли пасха?
Коли католицька пасха?
Коли пасха
дві тищі двадцять два?
Коли щедрують?
Коли помре путін?
Коли закінчиться війна?
Коли закінчиться війна?
Коли закінчиться війна
в Україні
дві тищі
двадцять два?
Що означає?
Що таке нато?
Що таке епітет?
Що таке дефолт?
Що можна намалювати?
Що таке прикметник?
Що буде з чоловіками,
які виїхали за кордон?
Що приготувати
на вечерю?
Що означає
закрити небо?
Що можна намалювати?
Що можна намалювати?
Що таке демілітаризація?
Який день війни?
Який сьогодні день?
Який сьогодні день війни?
Який сьогодні празник?
Який курс долара?
Який сьогодні день війни?
Який зараз місяць?
Який зараз рік?
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