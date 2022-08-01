Українська інді-музика: 4 гурти, які захоплять своїм звучанням

Заборона російської музики в Україні зовсім не є такою страшною, як може здаватись деяким людям. Особливо, коли йдеться про якісну інді-музику, якої в нашій країні значно більше, ніж здається. Тому знайомимо з молодими та крутими українськими виконавцями, які точно поселяться у вашому плейлисті!

Коли йдеться про українське інді, то чимало людей одразу думають про такі популярні гурти, як Один в Каное, Pur:Pur, Latexfauna тощо. Але є в нашій музичній індустрії і новачки та менш відомі співаки та музиканти, які також створюють неймовірні треки. Радіо MAXIMUM познайомить вас зі молодими зірками, чиї треки точно варті того, щоб опинитись у вашому плейлисті.

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1. Тонка

Музичний проєкт, який об'єднує прогресивне електро, інді та поп, що комбінуються у дещо особливе. Основою, звісно ж, залишається українська лірика, яка швидко засідає в голові. А голос вокалістки Альони Карась просто заворожує.

2. Tember Blanche

Свіжий та тендітний у звучанні інді-поп-дует вже можна було почути завдяки пісні "Вечорниці", яку заколабив Kalush. Сам же гурт постійно створює яскраві за текстом та прості, але захопливі за музикою треки, які точно заслуговують на місце серед улюбленої музики.

3. Our Atlantic

Ці колоритні учасники Нацвідбору на Євробачення 2022 вже встигли підкорити чимало сердець. А все через соул, фанк та диско, які комбінуються у їхніх треках. Український інді-поп-гурт з Умані має дещо спільне з "вусатим" фанком 70-80-х років, але з елементами сучасного звучання та з не менш веселими текстами.

4. Люсі

Колоритна молода виконавиця, яка то виринала, то зникала з українського музичного простору. Може скластись враження, що творчість Люсі створена більше для серця, ніж для хіт-парадів, адже дівчина не надто активно займається соцмережами та своїм просуванням. Зате у своїх треках вона неочікувано обігрує християнські теми, хоч і не є релігійною.

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