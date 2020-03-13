Віка з НеАнгелів показала, як накачати "горіх"

Вікторія Смеюха порадувала шанувальників спортивним тілом, показавши, як добитися такого результату.

Відома українська співачка, солістка групи "НеАнгели" Вікторія Смеюха поділилася з фоловерами в Instagram новенькими відео.

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Знаменитість виставила кадри зі спортзалу, позуючи в яскравих облягаючих лосинах і коротенькому топі, засвітивши сталевий прес, стрункі ноги і пружні сідниці. Так, під керівництвом персонального тренера артистка вирішила показати шанувальникам, як привести своє тіло до ладу за допомогою спортивної еластичної гумки і гантелей, демонструючи улюблені вправи.

Фоловери не пройшли повз і засипали Віку компліментами. Гортайте галерею:

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