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Віка з НеАнгелів показала, як накачати "горіх"

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Віка з НеАнгелів - фото 1
Віка з НеАнгелів / instagram

Вікторія Смеюха порадувала шанувальників спортивним тілом, показавши, як добитися такого результату.

Відома українська співачка, солістка групи "НеАнгели" Вікторія Смеюха поділилася з фоловерами в Instagram новенькими відео.

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Знаменитість виставила кадри зі спортзалу, позуючи в яскравих облягаючих лосинах і коротенькому топі, засвітивши сталевий прес, стрункі ноги і пружні сідниці. Так, під керівництвом персонального тренера артистка вирішила показати шанувальникам, як привести своє тіло до ладу за допомогою спортивної еластичної гумки і гантелей, демонструючи улюблені вправи.

Фоловери не пройшли повз і засипали Віку компліментами. Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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