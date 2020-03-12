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Найкрасивіша дівчина у світі показала фанатам груди (18+)

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Белла Хадід оголила бюст - фото 1
Белла Хадід оголила бюст / instagram.com/bellahadid

Одна із найзатребуваніших моделей світу Белла Хадід знову розбурхала мережу звабливим фото без спіднього. Не дарма зірку назвали найкрасивішою жінкою світу, адже вона має не лише чарівне обличчя, а й розкішну фігуру.

23-річна американська модель Белла Хадід активно працює над власною кар'єрою, але знаходить час і для свого профілю в соцмережі Instagram, де у неї понад 29 млн підписників. І це зовсім не дивно, адже дівчина не має комплексів щодо своєї фігури та із радістю ділиться з шанувальниками майже всім, що трапляється у її житті.

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Нещодавно красуня похизувалась формами на пікантному кадрі: Белла позує лише у сорочці без спіднього, демонструючи публіці голий бюст. Звісно ж, правила публікацій в соцмережі доволі жорсткі, тому без цензури не обійшлось.

instagram.com/bellahadid - фото 391636
instagram.com/bellahadid

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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