Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Карантин Коронавірус

Даша Астаф'єва у спокусливій білизні перетворилася на Мерилін Монро

  • 23
Астаф'єва - фото 1
Астаф'єва / instagram

Співачка Даша Астаф'єва поділилася знімками з пікантної фотосесії, виставивши напоказ розкішне тіло.

Популярна українська співачка, актриса і секс-символ Даша Астаф'єва часто ділиться з фанатами в Instagram фотографіями з життя і різних фотосесій.

І ще: Ото груди файні: сексуальна Тіна Кароль розбурхала мережу "голою" сукнею

Знаменитість похвалилася шикарними кадрами зі зйомок під керівництвом зіркової подруги, фотографом і експертом "Топмодель по-українськи" Сонею Плакидюк. Так, артистка позувала в пікантній білизні і сорочці, а також синьому лакованому тренчі, рекламуючи бренд американської косметики для догляду, обличчям якого стала недавно.

Фоловери не змогли пройти повз звабливої Даші Астаф'євої і засипали її компліментами.

Читайте також: Даша Астаф'єва спокусила шанувальників гарячими кадрами у відвертому боді

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Модні чоловічі кросівки: ТОП 5 трендів сезону весна-літо 2020 (фото)
  • 08 березня, 16:50
  • 8753
10 колоритних українських слів про весну, які збагатять ваше мовлення
  • Вчора, 14:00
  • 4912
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2160326
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз