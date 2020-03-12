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Даша Астаф'єва у спокусливій білизні перетворилася на Мерилін Монро
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Співачка Даша Астаф'єва поділилася знімками з пікантної фотосесії, виставивши напоказ розкішне тіло.
Популярна українська співачка, актриса і секс-символ Даша Астаф'єва часто ділиться з фанатами в Instagram фотографіями з життя і різних фотосесій.
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Знаменитість похвалилася шикарними кадрами зі зйомок під керівництвом зіркової подруги, фотографом і експертом "Топмодель по-українськи" Сонею Плакидюк. Так, артистка позувала в пікантній білизні і сорочці, а також синьому лакованому тренчі, рекламуючи бренд американської косметики для догляду, обличчям якого стала недавно.
Фоловери не змогли пройти повз звабливої Даші Астаф'євої і засипали її компліментами.
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