Вийшов український трейлер фільму Насолода про залаштунки порноіндустрії: 18+

24 лютого у кінотеатрах України стартує показ відвертої драми Насолода. У фільмі взяли участь справжні порноактори.

Картина стала режисерським дебютом Ніньї Тюберг зі Швеції, пише kultura.

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У картині йдеться про залаштунки індустрії розваг для дорослих, де встановлено ієрархію та жорстку конкуренцію. За сюжетом, 19-річна шведка Белла Черрі приїжджає до Лос-Анджелесу, щоб стати новою світовою порнозіркою.

Фільм зчинив справжній фурор і отримав багато позитивних відгуків кінокритиків: рейтинг картини на сайті Rotten Tomatoes складає 89% (позитивні рецензії від indieWire, Hollywood Reporter, The Guardian). Світова прем'єра фільму відбулася у 2021 році на фестивалі незалежного кіно у США Санденс.

Дивіться трейлер 18+

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