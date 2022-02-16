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У мережі показали тизер біографічного фільму про Елвіса Преслі
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Австралійський режисер Баз Лурман ("Великий Гетсбі", "Мулен Руж!") опублікував в інстаграмі тизер байопіка "Елвіс". Картина присвячена життю короля рок-н-ролу Елвіса Преслі.
Картина розповість про життя Елвіса Преслі, починаючи з його військової кар'єри та закінчуючи успішним підкоренням кількох музичних жанрів. Дивіться тизер, який опублікував на своєму інстаграмі Баз Лурман.
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Зірковий шлях короля рок-н-ролу покажуть крізь призму складних стосунків із менеджером Томом Паркером. Повноцінний же трейлер покажуть завтра, 17 лютого.
Роль Преслі виконав Остін Батлер, відомий завдяки фільму "Одного разу в.. Голлівуді", а менеджера – Том Генкс. У фільмі також зіграли Енсел Елгорт, Гаррі Стайлз, Аарон Тейлор-Джонсон та Майлс Теллер. Світову прем'єру картини заплановано на 24 червня.
Нагадаємо, спочатку фільм мав вийти у прокат 5 листопада 2021 року. Проте прем'єру стрічки перенесли через пандемію COVID-19.
Раніше ми розповідали, що у Швеції на аукціоні Car & Classic на продаж виставили Cadillac Fleetwood Brougham 1975 року. Розкішне авто належало американському співаку та актору Елвісу Преслі. Як йдеться на сайті аукціону, автомобіль для нього збудували за індивідуальним замовленням. Це єдина відома машина, яка узагалі була зареєстрована на артиста. Співак купив авто у 1974 році за 12,5 тисячі доларів, а за два роки подарував його своєму лікареві.
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