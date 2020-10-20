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Вийшов перший фільм жахів для кішок: відео

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Вийшов перший фільм жахів для кішок: відео - фото 1

У мережі відбулася прем'єра хоррору "Боягуз". Це перший фільм жахів для кішок. Головним героєм анімаційної стрічки став кіт, а в ролі лиходія виступив огірок. Творці картини стверджують, що в роботі використані звуки, що привертають увагу тварин.

Так, в основу короткометражки лягла думка, що кішки, нібито, бояться огірків. Стрічка починається як класичний фільм жахів: ніч, осінь, блискавки, дощ, старий будинок.

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Домашній кіт спокійно умивається, а потім починає гратися з клубком ниток. Несподівано він натикається на огірок, що впав на підлогу. Кіт в жаху заскакує на стіл. Він дивиться у вікно і бачить, що будинок оточений огірками. Кінець фільму.

"Боягуз" сподобався користувачам. Коментатори почали радити коту, як впоратися з огірком. Наприклад, пропонували полити його оцтом. "Коту потрібен спрей-маринад, щоб перетворити ці огірки в солоні", "Заслуговує Оскара", "Підтверджую, що фільм знятий для котів. Мого було від екрана не відірвати", – написали користувачі.

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Джерело: allhallowsgeek
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