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Коронавірус Василь Ломаченко

Шведська блогерка побудувала фотобудку для собак з Lego

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Шведська блогерка побудувала фотобудку для собак з Lego - фото 1

Відеоблогерка і винахідниця Сімона Єтч зі Швеції придумала фотобудку для собак. Її песик вже протестував і залишився задоволений.

Так, Сімона Єтч спорудила місце для собачих селфі з кубиків Lego. Тепер чотирилапі теж зможуть фотографуватися!

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Песик Сімони вже випробував фотобудку на собі. Щоб зробити селфі, собака повинен зайти всередину і натиснути лапою на педаль. Так виходить не тільки знімок, але й песик ще отримує смакоту з вбудованої годівниці.

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Джерело: mashable
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