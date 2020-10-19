Шведська блогерка побудувала фотобудку для собак з Lego

Відеоблогерка і винахідниця Сімона Єтч зі Швеції придумала фотобудку для собак. Її песик вже протестував і залишився задоволений.

Так, Сімона Єтч спорудила місце для собачих селфі з кубиків Lego. Тепер чотирилапі теж зможуть фотографуватися!

І ще: Котяча фотосесія підкорила мережу: відео для хорошого настрою

Песик Сімони вже випробував фотобудку на собі. Щоб зробити селфі, собака повинен зайти всередину і натиснути лапою на педаль. Так виходить не тільки знімок, але й песик ще отримує смакоту з вбудованої годівниці.

Full video of how I built it on YouTube! https://t.co/x0Rz5wop6V pic.twitter.com/YNUqUtfW7z — Simone Giertz (@SimoneGiertz) October 15, 2020

Читайте також: Птах встановив світовий рекорд, пролетівши понад 12 тисяч кілометрів без перепочинку