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Котяча фотосесія підкорила мережу: відео для хорошого настрою

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Як зробити красиві фото з котом - фото 1
Як зробити красиві фото з котом

У мережі показали лайфхак, як зробити круту фотосесію для кота, і від цього ролика важко втримати усмішку. Вам бракує гарного нас трою? Тоді точно подивіться на цього пухнастика!

На платформі Reddit користувач з ніком kha7id поділився кумедним роликом про те, як влаштувати круту зйомку для домашнього улюбленця. За короткий час допис піднявся у тренди і зібрав понад 76 тисяч балів та майже 300 коментарів.

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А все тому, що головний героєм відео став сірий кіт, якого заманили на скляний стіл смаколиком. Тим часом власник вже підготував камеру і зробив ефектну фотосесію знизу. Зацініть!

Cutest photshoot ever. from r/aww

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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