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Вийшов оновлений кліп на хіт Last Christmas, що подарує вам святковий настрій
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Немає святкового настрою? Значить, ви ще не дивилися оновлену версію кліпу на різдвяний хіт Last Christmas. Насолоджуйтесь!
У грудні 1984 року дует Wham! у складі співаків Джорджа Майкла і Ендрю Ріджлеі випустили композицію Last Christmas. Без цієї пісні неможливо уявити Різдво – якщо хтось скаже "Last Christmas", мільйони дадуть відповідь "I gave you my heart".
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35 років по тому студія Sony Music Entertainment випустила оновлений кліп на пісню Wham! – тепер його можна подивитися в 4K. У поліпшеній версії відео настільки чітке зображення, що здається, ніби Sony найняла акторів і переодягнула їх у костюми 1980-х (і заодно зробила їм відповідні зачіски). Дивіться:
Ось як виглядала оригінальна версія кліпу на Last Christmas:
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