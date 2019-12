Вийшов оновлений кліп на хіт Last Christmas, що подарує вам святковий настрій

Немає святкового настрою? Значить, ви ще не дивилися оновлену версію кліпу на різдвяний хіт Last Christmas. Насолоджуйтесь!

У грудні 1984 року дует Wham! у складі співаків Джорджа Майкла і Ендрю Ріджлеі випустили композицію Last Christmas. Без цієї пісні неможливо уявити Різдво – якщо хтось скаже "Last Christmas", мільйони дадуть відповідь "I gave you my heart".

35 років по тому студія Sony Music Entertainment випустила оновлений кліп на пісню Wham! – тепер його можна подивитися в 4K. У поліпшеній версії відео настільки чітке зображення, що здається, ніби Sony найняла акторів і переодягнула їх у костюми 1980-х (і заодно зробила їм відповідні зачіски). Дивіться:

Ось як виглядала оригінальна версія кліпу на Last Christmas:

