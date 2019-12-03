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У Санта-Клауса канікули: Кеті Перрі випустила новий святковий хіт

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Katy Perry - Cozy Little Christmas, кліп онлайн: - фото 1
Katy Perry - Cozy Little Christmas, кліп онлайн:

Популярна американська співачка Кеті Перрі презентувала святковий кліп на пісню Cozy Little Christmas, де влаштувала відпустку Санті. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Кеті Перрі продовжує тішити шанувальник свіжими роликами, і трек Cozy Little Christmas не став винятком. Майбутній різдвяний хіт вже встиг зібрати понад 2 мільйони переглядів за короткий час і продовжує підійматись в трендах Youtube.

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І це не дивно, адже яскраві образи, розкішна Кеті та веселий сюжет відео не залишають байдужими. Та й коли ще можна побачити Санту на канікулах? Саме час додати свіжу композицію від Перрі у зимовий плейлист та вмикати святковий настрій на максимум!

Katy Perry - Cozy Little Christmas, дивитись кліп онлайн:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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