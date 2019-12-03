У Санта-Клауса канікули: Кеті Перрі випустила новий святковий хіт

Популярна американська співачка Кеті Перрі презентувала святковий кліп на пісню Cozy Little Christmas, де влаштувала відпустку Санті. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Кеті Перрі продовжує тішити шанувальник свіжими роликами, і трек Cozy Little Christmas не став винятком. Майбутній різдвяний хіт вже встиг зібрати понад 2 мільйони переглядів за короткий час і продовжує підійматись в трендах Youtube.

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І це не дивно, адже яскраві образи, розкішна Кеті та веселий сюжет відео не залишають байдужими. Та й коли ще можна побачити Санту на канікулах? Саме час додати свіжу композицію від Перрі у зимовий плейлист та вмикати святковий настрій на максимум!

Katy Perry - Cozy Little Christmas, дивитись кліп онлайн:

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