На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Війна світів: трейлер серіалу від BBC про атаку марсіан
-
- 23
У мережі з'явився трейлер нового серіалу Війна світів (The War of the Worlds) від BBC про те, як марсіани захоплюють Англію. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ.
Британський канал BBC One презентував трейлер нового мінісеріал Війна світів (The War of the Worlds) за однойменним романом відомого фантаста Герберта Веллса. Дата виходу поки залишається у таємниці.
Більше: Найкрутіші нові серіали 2019, які варто подивитися у жовтні
Сюжет розгортається у 20 столітті на півночі Англії, де в графстві Суррей падає таємничий метеорит. Місцеві мешканці добряче занепокоєні через випадок, і не дарма, адже це не просто метеор, а судно прибульців з Марса. Інопланетяни збираються знищити людство, а їх протистоятимуть пара Емі та Джорджа, старший брат Джорджа Фредерік та вчений-астроном Огілві.
У головних ролях: Рейф Сполл, Елінор Томлінсон, Руперт Грейвс, Роберт Карлайл та інші.
Війна світів, дивитись трейлер серіалу онлайн:
Читайте також: Кінь БоДжек: трейлер фінального сезону серіалу для дорослих
-
12:54Користувачів мережі спантеличило фото з "невидимим леопардом"
-
12:44Ці тварини замислили щось погане: епічні фото
-
12:26Яблуко засвітиться: iPhone 2020 року отримає нову функцію
-
12:15Kingsman: Люди короля: з'явився новий захопливий трейлер
-
11:57З'явилися перші фото жінки-агента 007 з нового фільму про Джеймса Бонда
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
11:44Найкращі осінні спеції, які захистять від застуди
-
11:29Танці з зірками 2019: Тіна Кароль вразила образом сексуальної кілерки в новому випуску шоу
-
11:16Найкращі друзі: відео з котом розчулило мережу
-
10:52Модель Даутцен Крус у білизні розбурхала фанатів (фотофакт)
-
10:32NASA відправить на Марс ім'я усіх охочих
-
10:18Найкрутіші рок-пісні вересня: плейлист свіжих треків
-
09:52Як соцмережі насправді впливають на психіку
-
09:21Картинки з Днем ангела Віри, Надії, Любові та Софії: відкритки і листівки з іменинами
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
08:55Війна світів: трейлер серіалу від BBC про атаку марсіан
-
08:31Погода в Україні 30 вересня: у яких областях пройдуть дощі
-
07:59У SpaceX показали космічний корабель для польотів на Марс: відео
-
07:33Собачий режим врятував водія Tesla від штрафу
-
07:14Шість міфів про догляд за волоссям, у які ви досі вірите
-
00:05Танці з зірками 2019: хто покинув шоу у шостому прямому ефірі
- 29 вересня
-
21:53Танці з зірками 2019: дивитись онлайн 6 випуск шоу
-
21:51Тіна Кароль показала атмосферне романтичне фото
-
21:23Пара спала в Tesla Model X на шаленій швидкості: у мережі з'явилося відео
-
21:0030 вересня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
10:18Найкрутіші рок-пісні вересня: плейлист свіжих треків
-
07:14Шість міфів про догляд за волоссям, у які ви досі вірите
-
00:05Танці з зірками 2019: хто покинув шоу у шостому прямому ефірі
- 29 вересня
-
20:20Учені заявили про надзвичайну користь жувальної гумки
-
17:50Дівчина тижня: спокуслива модель Мар'яна Міхолап, яка стала новою помічницею Тищенка (18+)
-
14:15Українські пісні мовою жестів, які зворушують до глибини душі
-
12:18Найкрутіші нові серіали 2019, які варто подивитися у жовтні
-
10:19Найкраща поп-музика вересня: плейлист нових хітів місяця
-
08:16Погода в Україні 29 вересня: бабине літо та дощі
- 28 вересня
-
21:30Роздягається швидше за Дорофєєву: Michelle Andrade засвітила груди на новому фото
-
19:43Навіщо треба обов'язково ставити склянку з водою у мікрохвильовку
-
16:33Створена карта найпопулярніших прізвищ у різних країнах
-
14:17Модні чоловічі образи на осінь 2019: 15 стильних ідей у фото
-
12:00Спекотна Барселона: 7 найкращих локацій, про які не знають звичайні туристи
-
08:15Погода в Україні 28 вересня: прийде відчутне потепління
- 27 вересня
-
21:28ТОП коротких серіалів, які можна подивитися на одному диханні
-
18:00Як змінювався Google за 21 рік свого існування: еволюція пошуковика у фото
-
16:31alyona alyona – Завтра: дивіться новий кліп, який качає
-
13:37Тест: Наскільки ти вмілий користувач Google?
-
10:28Нові рок-пісні: плейлист драйвової музики для твого настрою
-
07:15Погода 27 вересня в Україні: потепління та грози
- 26 вересня
-
21:45Експерти розповіли, чим же корисний секс за графіком
-
18:21Як змінилися актори фільму Сутінки: фото тоді і зараз
-
15:50На яких голлівудських селебріті схожі українські зірки: фотоперевтілення з Gradient
-
13:39Додаток Gradient підкорив мережу: дізнайся, на яку зірку ти схожий найбільше