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Війна світів: трейлер серіалу від BBC про атаку марсіан

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Війна світів, трейлер серіалу онлайн: - фото 1
Війна світів, трейлер серіалу онлайн: / Syfy Wire

У мережі з'явився трейлер нового серіалу Війна світів (The War of the Worlds) від BBC про те, як марсіани захоплюють Англію. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ.

Британський канал BBC One презентував трейлер нового мінісеріал Війна світів (The War of the Worlds) за однойменним романом відомого фантаста Герберта Веллса. Дата виходу поки залишається у таємниці.

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Сюжет розгортається у 20 столітті на півночі Англії, де в графстві Суррей падає таємничий метеорит. Місцеві мешканці добряче занепокоєні через випадок, і не дарма, адже це не просто метеор, а судно прибульців з Марса. Інопланетяни збираються знищити людство, а їх протистоятимуть пара Емі та Джорджа, старший брат Джорджа Фредерік та вчений-астроном Огілві.

У головних ролях: Рейф Сполл, Елінор Томлінсон, Руперт Грейвс, Роберт Карлайл та інші.

Війна світів, дивитись трейлер серіалу онлайн:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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