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Кінь БоДжек: трейлер фінального сезону серіалу для дорослих
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У мережі опублікували трейлер до 6 сезону анімаційного серіалу Кінь БоДжек (BoJack Horseman), який стане фінальним. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ.
Стрімінговий сервіс Netflix потішив фанатів промо до фінального сезону серіалу Кінь БоДжек (BoJack Horseman), який вже зовсім скоро вийде на екранах. Поки невідомо, скільки епізодів отримає фінал, однак дата виходу першої частини 6 сезону запланована на 25 жовтня, а другої – на 31 січня.
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Відзначимо, що історія про Коня БоДжека підкорила шанувальників по всьому світу ще у 2014 році, коли вийшов перший епізод. Сюжет розповідає про саркастичного БоДжека, який колись був зіркою ситкому, а зараз поступово втрачає сенс життя та популярність. Про його шлях і розповідає серіал, паралельно показуючи найгучніші скандали та суперечки реального Голлівуду.
Кінь БоДжек 6 сезон: дивитись трейлер серіалу онлайн:
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