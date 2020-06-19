БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ – Липень: слухайте нову ліричну пісню, яка проймає до мурах

Гурт БЕZ ОБМЕЖЕНЬ випустив нову українську пісню "Липень", яка ввійде до майбутнього альбому музикантів. Ця романтична та прониклива композиція нікого не залишить байдужим. Слухайте і насолоджуйтеся!

Учасники гурту БЕZ ОБМЕЖЕНЬ не гаяли час на карантині та почали писати новий альбом. "Липень" – перша пісня з майбутньої платівки. Вона наповнена коханням, романтикою та атмосферою літа.

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"Ця пісня – перший подих нового альбому! Це той самий БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, який ви знаєте і любите, але "живіший" у звучанні. Нам хочеться бути з вами відвертими. Ми прагнемо простими засобами передати всю красу української рок-музики. Забігаючи трохи вперед, хочу сказати, що це, без перебільшень, буде нашим найкращим альбомом!" – наголосив лідер гурту Сергій Танчинець.

Слухати онлайн нову пісню БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ – Липень:

Текст і слова пісні Липень

Надвечір‘я кидає в обличчя,

Ніжним, волошкóвим цвітом,

Ти виходиш розніжена на подвір‘я,

Вбрана у легкий липневий вітер.

Постать твоя зіткáна зі світла,

З трьох останніх хвилин цьої днини,

Вже немає на тобі навіть і вітру,

Краса всього світу у тілі людини.

Не січень, не травень ти,

Липень на твоєму тілі малює квіти!

Краса всього світу,

На твоєму тілі – краса всього світу!

Вечір розплів твої коси,

Туман, як я колись омив твої ноги,

Я ладен був пити довіку,

Коли ти дозволиш, якщо ти дозволиш...

А постать твоя зіткáна зі світла,

З трьох останніх хвилин цього літа,

Вже немає на тобі навіть і вітру,

На твоєму тілі краса всього світу

Не січень, не травень ти,

Липень на твоєму тілі малює квіти!

Краса всього світу,

На твоєму тілі – краса всього світу!

Сергій Танчинець

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