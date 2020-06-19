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БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ – Липень: слухайте нову ліричну пісню, яка проймає до мурах

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Прем'єра кліпу Без обмежень - фото 1
Прем'єра кліпу Без обмежень

Гурт БЕZ ОБМЕЖЕНЬ випустив нову українську пісню "Липень", яка ввійде до майбутнього альбому музикантів. Ця романтична та прониклива композиція нікого не залишить байдужим. Слухайте і насолоджуйтеся!

Учасники гурту БЕZ ОБМЕЖЕНЬ не гаяли час на карантині та почали писати новий альбом. "Липень" – перша пісня з майбутньої платівки. Вона наповнена коханням, романтикою та атмосферою літа.

Це цікаво: Гурт БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ випустив свій найвідвертіший кліп

"Ця пісня – перший подих нового альбому! Це той самий БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, який ви знаєте і любите, але "живіший" у звучанні. Нам хочеться бути з вами відвертими. Ми прагнемо простими засобами передати всю красу української рок-музики. Забігаючи трохи вперед, хочу сказати, що це, без перебільшень, буде нашим найкращим альбомом!" – наголосив лідер гурту Сергій Танчинець.

Слухати онлайн нову пісню БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ – Липень:

Текст і слова пісні Липень

Надвечір‘я кидає в обличчя,
Ніжним, волошкóвим цвітом,
Ти виходиш розніжена на подвір‘я,
Вбрана у легкий липневий вітер.

Постать твоя зіткáна зі світла,
З трьох останніх хвилин цьої днини,
Вже немає на тобі навіть і вітру,
Краса всього світу у тілі людини.

Не січень, не травень ти,
Липень на твоєму тілі малює квіти!
Краса всього світу,
На твоєму тілі – краса всього світу!

Вечір розплів твої коси,
Туман, як я колись омив твої ноги,
Я ладен був пити довіку,
Коли ти дозволиш, якщо ти дозволиш...

А постать твоя зіткáна зі світла,
З трьох останніх хвилин цього літа,
Вже немає на тобі навіть і вітру,
На твоєму тілі краса всього світу

Не січень, не травень ти,
Липень на твоєму тілі малює квіти!
Краса всього світу,
На твоєму тілі – краса всього світу!

Сергій Танчинець - фото 411020
Сергій Танчинець

Слухайте також: БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ – Мільярди

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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