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Вихідні у червні 2019 в Україні: коли будемо відпочивати на державні свята

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Коли будуть вихідні у червні 2019 - фото 1
Коли будуть вихідні у червні 2019

Червень 2019 принесе додаткові вихідні дні, адже на цей місяць в Україні випадає аж два офіційні державні свята. До вашої уваги календар, де вказано, коли й скільки буде вихідних в червні!

Вихідні дні в червні 2019 передбачені в календарі свят на рік. Відповідно до нього, у першому місяці літа ми отримаємо 12 вихідних включно зі святковими днями й традиційними суботами-неділями. Загальна кількість календарних днів у місяці – 30.

Тут більше: Вихідні 2019 в Україні – календар усіх свят на рік

Додаткові вихідні ми отримаємо в другій половині червня. Уже в неділю, 16 числа, в Україні відзначатимуть велике свято – День Святої Трійці. Традиційно це державне свято переноситься на понеділок, 17 червня. Відтак, ми отримаємо триденний вікенд.

На кінець червня випадає ще одне велике, але вже державне свято – День Конституції України. Його дата незмінна: 28 червня. У 2019 році головному закону нашої держави виповниться вже 23 роки, адже ухвалили його 28 червня 1996 року. Оскільки цьогоріч свято відзначатимуть у п'ятницю, ми також матимемо затяжний вікенд включно з суботою-неділею.

Календар вихідних у червні 2019
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* вихідні у червні виділено червоним кольором

Усі державні та релігійні свята на червень

  • 1 червня, субота – Міжнародний день захисту дітей; Всесвітній день батьків
  • 2 червня, неділя – День міста Черкаси; День працівників водного господарства України; День працівників місцевої промисловості України​
  • 3 червня, понеділок – Всесвітній день велосипеда
  • 4 червня, вівторок – Міжнародний день безневинних дітей-жертв агресії
  • 5 червня, середа – Всесвітній день охорони навколишнього середовища
  • 6 червня, четвер – Вознесіння Господнє; День журналіста України
  • 7 червня, п'ятниця – День Незалежності Соломонових островів
  • 8 червня, субота – Всесвітній день океанів; День міста Севастополь; Міжнародний день домогосподарки і домохазяїна
  • 9 червня, неділя – День працівників текстильної і легкої промисловості; Міжнародний день друзів
  • 10 червня, понеділок – День Португалії та португальських спільнот
  • 11 червня, вівторок – День святого Варнави
  • 12 червня, середа – Всесвітній день боротьби з дитячою працею; День працівника фондового ринку України
  • 13 червня, четвер – Міжнародний день поширення інформації про альбінізм
  • 14 червня, п'ятниця – Всесвітній день донора крові
  • 15 червня, субота – День захисту людей похилого віку
  • 16 червня, неділя – День Святої Трійці. П'ятдесятниця; День батька; День медичного працівника
  • 17 червня, понеділок – Всесвітній день боротьби з опустелюванням і засухою
  • 18 червня, вівторок – День Республіки Сейшельські Острови
  • 19 червня, середа – Міжнародний день боротьби з сексуальним насильством в умовах конфлікту
  • 20 червня, четвер – Всесвітній день біженців
  • 21 червня, п'ятниця – День літнього сонцестояння; Міжнародний День Йоги; Міжнародний день скейтбордингу
  • 22 червня, субота – День скорботи і вшанування пам’яті жертв Війни в Україні
  • 23 червня, неділя – День державної служби ООН; Міжнародний Олімпійський день; Міжнародний день вдів
  • 24 червня, понеділок – День святого Івана Хрестителя
  • 25 червня, вівторок – День митної служби України; Міжнародний день моряка
  • 26 червня, середа – Міжнародний день боротьби проти зловживання наркотиками та їх незаконного обігу; Міжнародний день на підтримку жертв тортур
  • 27 червня, четвер – День мікро-, малих і середніх підприємств; Міжнародний день рибальства
  • 28 червня, п'ятниця – День Конституції України
  • 29 червня, субота – День винахідника і раціоналізатора; Міжнародний день тропіків
  • 30 червня, неділя – День молоді; День молодіжних і дитячих громадських організацій України; Міжнародний день астероїда
на вихідних у червні влаштуйте відпочинок на природі - фото 327508
на вихідних у червні влаштуйте відпочинок на природі

Є багато варіантів, як відпочити під час затяжних вихідних:

  • Три дні вистачить для того, щоб організувати вікенд у Європі. Також можете мандрувати Україною.
  • Поїдьте у Карпати – природа, ліс, гори, крісельні дороги, катання на квадроциклах, баня, страви на вогні. Також можете це поєднати з ночівлею у наметі.
  • Заплануйте прогулянку містом, завітайте в гості до друзів чи родичів, підіть в музей чи театр тощо.
  • Насолоджуйтеся вихідними!

Читайте також: Традиції і прикмети на свято Трійця 2019

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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