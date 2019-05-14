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Вихідні у червні 2019 в Україні: коли будемо відпочивати на державні свята
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Червень 2019 принесе додаткові вихідні дні, адже на цей місяць в Україні випадає аж два офіційні державні свята. До вашої уваги календар, де вказано, коли й скільки буде вихідних в червні!
Вихідні дні в червні 2019 передбачені в календарі свят на рік. Відповідно до нього, у першому місяці літа ми отримаємо 12 вихідних включно зі святковими днями й традиційними суботами-неділями. Загальна кількість календарних днів у місяці – 30.
Тут більше: Вихідні 2019 в Україні – календар усіх свят на рік
Додаткові вихідні ми отримаємо в другій половині червня. Уже в неділю, 16 числа, в Україні відзначатимуть велике свято – День Святої Трійці. Традиційно це державне свято переноситься на понеділок, 17 червня. Відтак, ми отримаємо триденний вікенд.
На кінець червня випадає ще одне велике, але вже державне свято – День Конституції України. Його дата незмінна: 28 червня. У 2019 році головному закону нашої держави виповниться вже 23 роки, адже ухвалили його 28 червня 1996 року. Оскільки цьогоріч свято відзначатимуть у п'ятницю, ми також матимемо затяжний вікенд включно з суботою-неділею.
|Календар вихідних у червні 2019
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* вихідні у червні виділено червоним кольором
Усі державні та релігійні свята на червень
- 1 червня, субота – Міжнародний день захисту дітей; Всесвітній день батьків
- 2 червня, неділя – День міста Черкаси; День працівників водного господарства України; День працівників місцевої промисловості України
- 3 червня, понеділок – Всесвітній день велосипеда
- 4 червня, вівторок – Міжнародний день безневинних дітей-жертв агресії
- 5 червня, середа – Всесвітній день охорони навколишнього середовища
- 6 червня, четвер – Вознесіння Господнє; День журналіста України
- 7 червня, п'ятниця – День Незалежності Соломонових островів
- 8 червня, субота – Всесвітній день океанів; День міста Севастополь; Міжнародний день домогосподарки і домохазяїна
- 9 червня, неділя – День працівників текстильної і легкої промисловості; Міжнародний день друзів
- 10 червня, понеділок – День Португалії та португальських спільнот
- 11 червня, вівторок – День святого Варнави
- 12 червня, середа – Всесвітній день боротьби з дитячою працею; День працівника фондового ринку України
- 13 червня, четвер – Міжнародний день поширення інформації про альбінізм
- 14 червня, п'ятниця – Всесвітній день донора крові
- 15 червня, субота – День захисту людей похилого віку
- 16 червня, неділя – День Святої Трійці. П'ятдесятниця; День батька; День медичного працівника
- 17 червня, понеділок – Всесвітній день боротьби з опустелюванням і засухою
- 18 червня, вівторок – День Республіки Сейшельські Острови
- 19 червня, середа – Міжнародний день боротьби з сексуальним насильством в умовах конфлікту
- 20 червня, четвер – Всесвітній день біженців
- 21 червня, п'ятниця – День літнього сонцестояння; Міжнародний День Йоги; Міжнародний день скейтбордингу
- 22 червня, субота – День скорботи і вшанування пам’яті жертв Війни в Україні
- 23 червня, неділя – День державної служби ООН; Міжнародний Олімпійський день; Міжнародний день вдів
- 24 червня, понеділок – День святого Івана Хрестителя
- 25 червня, вівторок – День митної служби України; Міжнародний день моряка
- 26 червня, середа – Міжнародний день боротьби проти зловживання наркотиками та їх незаконного обігу; Міжнародний день на підтримку жертв тортур
- 27 червня, четвер – День мікро-, малих і середніх підприємств; Міжнародний день рибальства
- 28 червня, п'ятниця – День Конституції України
- 29 червня, субота – День винахідника і раціоналізатора; Міжнародний день тропіків
- 30 червня, неділя – День молоді; День молодіжних і дитячих громадських організацій України; Міжнародний день астероїда
Є багато варіантів, як відпочити під час затяжних вихідних:
- Три дні вистачить для того, щоб організувати вікенд у Європі. Також можете мандрувати Україною.
- Поїдьте у Карпати – природа, ліс, гори, крісельні дороги, катання на квадроциклах, баня, страви на вогні. Також можете це поєднати з ночівлею у наметі.
- Заплануйте прогулянку містом, завітайте в гості до друзів чи родичів, підіть в музей чи театр тощо.
- Насолоджуйтеся вихідними!
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