Вихідні у червні 2019 в Україні: коли будемо відпочивати на державні свята

Коли будуть вихідні у червні 2019

Червень 2019 принесе додаткові вихідні дні, адже на цей місяць в Україні випадає аж два офіційні державні свята. До вашої уваги календар, де вказано, коли й скільки буде вихідних в червні!

Вихідні дні в червні 2019 передбачені в календарі свят на рік. Відповідно до нього, у першому місяці літа ми отримаємо 12 вихідних включно зі святковими днями й традиційними суботами-неділями. Загальна кількість календарних днів у місяці – 30.

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Додаткові вихідні ми отримаємо в другій половині червня. Уже в неділю, 16 числа, в Україні відзначатимуть велике свято – День Святої Трійці. Традиційно це державне свято переноситься на понеділок, 17 червня. Відтак, ми отримаємо триденний вікенд.

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На кінець червня випадає ще одне велике, але вже державне свято – День Конституції України. Його дата незмінна: 28 червня. У 2019 році головному закону нашої держави виповниться вже 23 роки, адже ухвалили його 28 червня 1996 року. Оскільки цьогоріч свято відзначатимуть у п'ятницю, ми також матимемо затяжний вікенд включно з суботою-неділею.

Календар вихідних у червні 2019 ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

* вихідні у червні виділено червоним кольором

Усі державні та релігійні свята на червень

1 червня , субота – Міжнародний день захисту дітей; Всесвітній день батьків

, субота – Міжнародний день захисту дітей; Всесвітній день батьків 2 червня , неділя – День міста Черкаси; День працівників водного господарства України; День працівників місцевої промисловості України​

, неділя – День міста Черкаси; День працівників водного господарства України; День працівників місцевої промисловості України​ 3 червня , понеділок – Всесвітній день велосипеда

, понеділок – Всесвітній день велосипеда 4 червня , вівторок – Міжнародний день безневинних дітей-жертв агресії

, вівторок – Міжнародний день безневинних дітей-жертв агресії 5 червня , середа – Всесвітній день охорони навколишнього середовища

, середа – Всесвітній день охорони навколишнього середовища 6 червня , четвер – Вознесіння Господнє; День журналіста України

, четвер – Вознесіння Господнє; День журналіста України 7 червня , п'ятниця – День Незалежності Соломонових островів

, п'ятниця – День Незалежності Соломонових островів 8 червня , субота – Всесвітній день океанів; День міста Севастополь; Міжнародний день домогосподарки і домохазяїна

, субота – Всесвітній день океанів; День міста Севастополь; Міжнародний день домогосподарки і домохазяїна 9 червня , неділя – День працівників текстильної і легкої промисловості; Міжнародний день друзів

, неділя – День працівників текстильної і легкої промисловості; Міжнародний день друзів 10 червня , понеділок – День Португалії та португальських спільнот

, понеділок – День Португалії та португальських спільнот 11 червня , вівторок – День святого Варнави

, вівторок – День святого Варнави 12 червня , середа – Всесвітній день боротьби з дитячою працею; День працівника фондового ринку України

, середа – Всесвітній день боротьби з дитячою працею; День працівника фондового ринку України 13 червня , четвер – Міжнародний день поширення інформації про альбінізм

, четвер – Міжнародний день поширення інформації про альбінізм 14 червня , п'ятниця – Всесвітній день донора крові

, п'ятниця – Всесвітній день донора крові 15 червня , субота – День захисту людей похилого віку

, субота – День захисту людей похилого віку 16 червня , неділя – День Святої Трійці. П'ятдесятниця; День батька; День медичного працівника

, неділя – День Святої Трійці. П'ятдесятниця; День батька; День медичного працівника 17 червня , понеділок – Всесвітній день боротьби з опустелюванням і засухою

, понеділок – Всесвітній день боротьби з опустелюванням і засухою 18 червня , вівторок – День Республіки Сейшельські Острови

, вівторок – День Республіки Сейшельські Острови 19 червня , середа – Міжнародний день боротьби з сексуальним насильством в умовах конфлікту

, середа – Міжнародний день боротьби з сексуальним насильством в умовах конфлікту 20 червня , четвер – Всесвітній день біженців

, четвер – Всесвітній день біженців 21 червня , п'ятниця – День літнього сонцестояння; Міжнародний День Йоги; Міжнародний день скейтбордингу

, п'ятниця – День літнього сонцестояння; Міжнародний День Йоги; Міжнародний день скейтбордингу 22 червня , субота – День скорботи і вшанування пам’яті жертв Війни в Україні

, субота – День скорботи і вшанування пам’яті жертв Війни в Україні 23 червня , неділя – День державної служби ООН; Міжнародний Олімпійський день; Міжнародний день вдів

, неділя – День державної служби ООН; Міжнародний Олімпійський день; Міжнародний день вдів 24 червня , понеділок – День святого Івана Хрестителя

, понеділок – День святого Івана Хрестителя 25 червня , вівторок – День митної служби України; Міжнародний день моряка

, вівторок – День митної служби України; Міжнародний день моряка 26 червня , середа – Міжнародний день боротьби проти зловживання наркотиками та їх незаконного обігу; Міжнародний день на підтримку жертв тортур

, середа – Міжнародний день боротьби проти зловживання наркотиками та їх незаконного обігу; Міжнародний день на підтримку жертв тортур 27 червня , четвер – День мікро-, малих і середніх підприємств; Міжнародний день рибальства

, четвер – День мікро-, малих і середніх підприємств; Міжнародний день рибальства 28 червня , п'ятниця – День Конституції України

, п'ятниця – День Конституції України 29 червня , субота – День винахідника і раціоналізатора; Міжнародний день тропіків

, субота – День винахідника і раціоналізатора; Міжнародний день тропіків 30 червня, неділя – День молоді; День молодіжних і дитячих громадських організацій України; Міжнародний день астероїда

на вихідних у червні влаштуйте відпочинок на природі

Є багато варіантів, як відпочити під час затяжних вихідних:

Три дні вистачить для того, щоб організувати вікенд у Європі. Також можете мандрувати Україною.

Поїдьте у Карпати – природа, ліс, гори, крісельні дороги, катання на квадроциклах, баня, страви на вогні. Також можете це поєднати з ночівлею у наметі.

Заплануйте прогулянку містом, завітайте в гості до друзів чи родичів, підіть в музей чи театр тощо.

Насолоджуйтеся вихідними!

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