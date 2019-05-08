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Трійця 2019 в Україні: дата, коли будуть вихідні на Зелені свята

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Якого числа буде Трійця в 2019 році - фото 1
Якого числа буде Трійця в 2019 році

Трійця в 2019 році традиційно припадає на п'ятдесятий день після Великодня. Це свято є одним із найважливіших для християн. День Святої Трійці має інші назви – Зелені свята або П'ятидесятниця. У це свято українці також отримають офіційний вихідний.

Календар свят передбачає 12 вихідних у червні включно зі святковими днями і традиційними вихідними. День Святої Трійці у 2019 році припадає на неділю – 16 червня. Відтак, на Зелені свята українці відпочиватимуть ще й у понеділок, 17 червня. Загалом ми отримаємо три вихідних поспіль.

До речі: Усі вихідні у травні 2019 в Україні

День Святої Трійці 2018 - фото 235271
День Святої Трійці

Історія свята Трійця 2019

У Євангелії йдеться, що на 50-й день після Воскресіння на апостолів зійшов Святий Дух у вигляді язиків полум'я, і вони заговорили різними мовами, щоб проповідувати християнство всім народам світу. Цією подією відкрилася світові уся повнота Трійці, і люди побачили три іпостасі Єдиного Бога: Отця, Сина та Святого Духа.

У той же день євреї також відзначали велике старозавітне свято П'ятидесятниці, встановлене в пам'ять про дарування єврейському народу Закону на горі Синай. Апостоли вийшли до них і почали розповідати їм про воскреслого Христа. "Покайтеся і хрестіться в ім'я Ісуса Христа на прощення ваших гріхів, тоді і ви отримаєте дар Святого Духа", – оголосив Петро.

У День Зіслання Святого Духа прийняли хрещення близько трьох тисяч осіб – так народилася християнська церква. Перший храм створили в тому ж будинку на горі Сіон – сьогодні це Успенський храм Гробу Господнього в Єрусалимі. Натомість апостил

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Історія свята Трійці

Традиції на Зелені свята 2019

Християнська традиція святкування Трійці переплелася з дохристиянськими віруваннями українців. У народі це свято відзначають три дні. Зеленими їх називають тому, що нібито в цей день Бог створив землю і засіяв її зеленню; дехто вважає, буцімто Христос, Петро та Павло, йдучи дорогою, присіли під зеленою кроною дерева, а тому й триденне свято.

Ймовірно, цей звичай походить ще від старозавітної Церкви, коли будинки і синагоги прикрашалися зеленню в пам'ять про те, як при Сінайській горі все цвіло і зеленіло в день, коли Мойсей отримував скрижалі закону. І досі православні християни на Трійцю прикрашають будинки і храми зеленими гілочками та квітами.

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Традиції на Зелені свята

У Зелену суботу напередодні Трійці українські домівки майорять букетиками з чебрецю, м'яти, любистка, полину, материнки та гілок берези, липи, клена, явора. Підлогу в хатах встеляють осокою або татарським зіллям (лепеха або аїр).

У неділю на Трійцю в Україні зберігся звичай вшановувати пам'ять померлих. За дохристиянським віруванням, на Зелені свята мерці вдруге (після Великодня) виходять на світ із землі. У ці Поминальні дні священики проводять відправи на кладовищах.

У понеділок святкують День Святого Духа, або Богодухів день, з яким пов'язано чимало язичницьких традицій. Популярним є обряд "водіння Тополі" (на Чернігівщині – "водити Вербу", на Поліссі – "водити Куста"), коли дівчата обирають з-поміж себе "Тополю" – найкрасивішу дівчину – і обходять все село з віншуваннями.

Тут більше: Вихідні 2019 в Україні – календар державних свят на рік

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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