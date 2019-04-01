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Вихідні на Пасху 2019: коли і скільки днів відпочинку на Великдень

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Великдень – 28 квітня - фото 1
Великдень – 28 квітня

З нагоди Великодня у квітні 2019 українців очікує багато святкувань. Пропонуємо вашій увазі календар вихідних. Дізнайтеся, коли й скільки буде вихідних у квітні!

Кожного року Великдень святкують у різні дні, але це завжди відбувається у неділю. У 2019 році Пасха в Україні припадає на 28 квітня, а католицький Великдень буде 21 квітня.

На християнське свято Великдень традиційно печуть паски, фарбують яйця, ходять в гості та вітаються спеціальною фразою: "Христос Воскрес! – Воістину Воскрес!".

І ще: Вихідні у квітні 2019 в Україні: коли і скільки вихідних на свята

Великодні вихідні у квітні 2019 передбачені в календарі свят на рік. Згідно з ним, православні християни в Україні святкують Великдень 28 квітня. Згідно із календарем вихідних, який подало Міністерство соціальної політики України, у період пасхальних свят українців очікує три дні відпочинку.

Вихідні на Пасху 2019: коли і скільки днів відпочинку на Великдень - фото 318272

Саме на неділю, 28 квітня випадає велике релігійне свято для християн – Пасха. Відповідно, святкувати Великдень ми будемо й 29 числа, у понеділок.

Кабінет міністрів рекомендує, з метою раціонального використання робочого часу, зробити вихідним також і 30 квітня, вівторок. Це обґрунтовується тим, що наступний день – 1 травня – вихідний з нагоди Дня праці. Відпрацьовувати цей вівторок доведеться 11 травня, у суботу. Проте українці відпочиватимуть 5 днів поспіль!

ВЕЛИКОДНІ ВИХІДНІ У КВІТНІ 2019
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
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* Великодні вихідні у квітні виділено червоним кольором

Вихідні на Пасху 2019: коли і скільки днів відпочинку на Великдень - фото 318273

Традиції на Великдень:

  • Ніч на Великдень. Більшість вірян відвідують церкву – йдуть на нічне богослужіння.
  • Великодній сніданок. Великоднім ранком за столом повинна збиратися уся родина, щоби бути разом і наступного року.
  • Смачна паска. Найголовнішим елемент святкового кошика – святковий хліб. За древніми традиціями, шматочком освяченої паски українці годували птахів, які прилітали до них та сідали на вікна. Вважалося, що це був символ багатства та удачі.
  • Яскраві писанки. Традиція розмальовувати писанки пішла від того, що яйце символізує нове життя, яке вправні мисткині оздоблювали спеціальними малюнками.
  • Продовження святкування. Після святкового сніданку, за традицією, потрібно влаштовувати гуляння з іграми, хороводами, піснями та танцями під народну музику.

До теми: Як гарно та просто пофарбувати яйця на Великдень

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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