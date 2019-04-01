Вихідні на Пасху 2019: коли і скільки днів відпочинку на Великдень

З нагоди Великодня у квітні 2019 українців очікує багато святкувань. Пропонуємо вашій увазі календар вихідних. Дізнайтеся, коли й скільки буде вихідних у квітні!

Кожного року Великдень святкують у різні дні, але це завжди відбувається у неділю. У 2019 році Пасха в Україні припадає на 28 квітня, а католицький Великдень буде 21 квітня.

На християнське свято Великдень традиційно печуть паски, фарбують яйця, ходять в гості та вітаються спеціальною фразою: "Христос Воскрес! – Воістину Воскрес!".

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Великодні вихідні у квітні 2019 передбачені в календарі свят на рік. Згідно з ним, православні християни в Україні святкують Великдень 28 квітня. Згідно із календарем вихідних, який подало Міністерство соціальної політики України, у період пасхальних свят українців очікує три дні відпочинку.

Саме на неділю, 28 квітня випадає велике релігійне свято для християн – Пасха. Відповідно, святкувати Великдень ми будемо й 29 числа, у понеділок.

Кабінет міністрів рекомендує, з метою раціонального використання робочого часу, зробити вихідним також і 30 квітня, вівторок. Це обґрунтовується тим, що наступний день – 1 травня – вихідний з нагоди Дня праці. Відпрацьовувати цей вівторок доведеться 11 травня, у суботу. Проте українці відпочиватимуть 5 днів поспіль!

ВЕЛИКОДНІ ВИХІДНІ У КВІТНІ 2019 ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

* Великодні вихідні у квітні виділено червоним кольором

Традиції на Великдень:

Ніч на Великдень. Більшість вірян відвідують церкву – йдуть на нічне богослужіння.

Великодній сніданок. Великоднім ранком за столом повинна збиратися уся родина, щоби бути разом і наступного року.

Смачна паска. Найголовнішим елемент святкового кошика – святковий хліб. За древніми традиціями, шматочком освяченої паски українці годували птахів, які прилітали до них та сідали на вікна. Вважалося, що це був символ багатства та удачі.

Яскраві писанки. Традиція розмальовувати писанки пішла від того, що яйце символізує нове життя, яке вправні мисткині оздоблювали спеціальними малюнками.

Продовження святкування. Після святкового сніданку, за традицією, потрібно влаштовувати гуляння з іграми, хороводами, піснями та танцями під народну музику.

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