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Вихідні на Пасху 2019: коли і скільки днів відпочинку на Великдень
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З нагоди Великодня у квітні 2019 українців очікує багато святкувань. Пропонуємо вашій увазі календар вихідних. Дізнайтеся, коли й скільки буде вихідних у квітні!
Кожного року Великдень святкують у різні дні, але це завжди відбувається у неділю. У 2019 році Пасха в Україні припадає на 28 квітня, а католицький Великдень буде 21 квітня.
На християнське свято Великдень традиційно печуть паски, фарбують яйця, ходять в гості та вітаються спеціальною фразою: "Христос Воскрес! – Воістину Воскрес!".
І ще: Вихідні у квітні 2019 в Україні: коли і скільки вихідних на свята
Великодні вихідні у квітні 2019 передбачені в календарі свят на рік. Згідно з ним, православні християни в Україні святкують Великдень 28 квітня. Згідно із календарем вихідних, який подало Міністерство соціальної політики України, у період пасхальних свят українців очікує три дні відпочинку.
Саме на неділю, 28 квітня випадає велике релігійне свято для християн – Пасха. Відповідно, святкувати Великдень ми будемо й 29 числа, у понеділок.
Кабінет міністрів рекомендує, з метою раціонального використання робочого часу, зробити вихідним також і 30 квітня, вівторок. Це обґрунтовується тим, що наступний день – 1 травня – вихідний з нагоди Дня праці. Відпрацьовувати цей вівторок доведеться 11 травня, у суботу. Проте українці відпочиватимуть 5 днів поспіль!
|ВЕЛИКОДНІ ВИХІДНІ У КВІТНІ 2019
|ПН
|ВТ
|СР
|ЧТ
|ПТ
|СБ
|НД
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
* Великодні вихідні у квітні виділено червоним кольором
Традиції на Великдень:
- Ніч на Великдень. Більшість вірян відвідують церкву – йдуть на нічне богослужіння.
- Великодній сніданок. Великоднім ранком за столом повинна збиратися уся родина, щоби бути разом і наступного року.
- Смачна паска. Найголовнішим елемент святкового кошика – святковий хліб. За древніми традиціями, шматочком освяченої паски українці годували птахів, які прилітали до них та сідали на вікна. Вважалося, що це був символ багатства та удачі.
- Яскраві писанки. Традиція розмальовувати писанки пішла від того, що яйце символізує нове життя, яке вправні мисткині оздоблювали спеціальними малюнками.
- Продовження святкування. Після святкового сніданку, за традицією, потрібно влаштовувати гуляння з іграми, хороводами, піснями та танцями під народну музику.
До теми: Як гарно та просто пофарбувати яйця на Великдень
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