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Вихідні у квітні 2019 в Україні: коли і скільки вихідних на свята
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Квітень 2019 принесе українцям додаткові вихідні, оскільки вкінці місяця ми відзначаємо Великдень. До вашої уваги календар, де вказано, коли й скільки буде вихідних у квітні!
Вихідні дні на квітень 2019 передбачені в календарі свят на рік. Згідно з ним, українці отримають 10 вихідних включно зі святковими днями й традиційними вікендами. Загальна кількість календарних днів у квітні – 30.
Тут більше: Вихідні 2019 в Україні – календар державних свят на рік
Додаткові вихідні ми отримаємо наприкінці місяця. Саме на 28 квітня випадає велике свято – Пасха, яка традиційно буде у неділю. Відповідно, святкувати Великдень ми будемо й у понеділок, 29 числа.
Для раціонального використання робочого часу Кабмін також рекомендує зробити вихідним вівторок, 30 квітня, адже за ним наступить 1 травня – вихідний з нагоди Дня праці. Відпрацьовувати вівторок доведеться у суботу, 11 травня, зате натомість ми відпочиватимемо аж 5 днів поспіль!
|УСІ ВИХІДНІ НА КВІТЕНЬ 2019
|ПН
|ВТ
|СР
|ЧТ
|ПТ
|СБ
|НД
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|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
* вихідні в квітні виділено червоним кольором
Свята і святкові дні в квітні 2019
- 1 квітня, понеділок – День Сміху; Міжнародний день птахів (День орнітолога)
- 2 квітня, вівторок – Міжнародний день дитячої книги
- 3 квітня, середа – Всесвітній день вечірки; День народження мобільного телефону
- 4 квітня, четвер – День веб-майстра; День створення НАТО
- 6 квітня, субота – День робітника слідчих органів
- 7 квітня, неділя – Благовіщення; День геолога; Всесвітній день здоров'я
- 8 квітня, понеділок – День працівників військових комісаріатів
- 9 квітня, вівторок – День фінської мови
- 10 квітня, середа – День брата і сестри
- 11 квітня, четвер – Всесвітній день анімешника
- 12 квітня, п'ятниця – Всесвітній День рок-н-ролу; Всесвітній день авіації і космонавтики; День працівників ракетно-космічної галузі України; День скаута в Україні
- 13 квітня, субота – День народження тролейбуса
- 14 квітня, неділя – Свято вогню
- 15 квітня, понеділок – День працівників кримінального розшуку України; День фахівця з радіоелектронної боротьби
- 16 квітня, вівторок – День Чарлі Чапліна
- 17 квітня, середа – День пожежної охорони
- 18 квітня, вівторок – Міжнародний день пам'ятників і історичних місць
- 19 квітня, вівторок – День велосипеда
- 20 квітня, неділя – Песах
- 21 квітня, неділя – Вхід Господній в Єрусалим (Вербна неділя)
- 22 квітня, понеділок – Міжнародний день Землі
- 23 квітня, вівторок – Всеукраїнський день психолога; Всесвітній день книг і авторського права
- 24 квітня, середа – Міжнародний день секретаря; День джинсів
- 25 квітня, четвер – Міжнародний День ДНК
- 26 квітня, п'ятниця – Міжнародний день пам'яті Чорнобиля; Міжнародний день інтелектуальної власності
- 27 квітня, субота – Закінчення Великого посту
- 28 квітня, неділя – Великдень
- 29 квітня, понеділок – Міжнародний день танцю
- 30 квітня, вівторок – День прикордонника; Міжнародний день джазу
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