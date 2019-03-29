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Вихідні у квітні 2019 в Україні: коли і скільки вихідних на свята

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Календар вихідних у квітні 2019 - фото 1
Календар вихідних у квітні 2019

Квітень 2019 принесе українцям додаткові вихідні, оскільки вкінці місяця ми відзначаємо Великдень. До вашої уваги календар, де вказано, коли й скільки буде вихідних у квітні!

Вихідні дні на квітень 2019 передбачені в календарі свят на рік. Згідно з ним, українці отримають 10 вихідних включно зі святковими днями й традиційними вікендами. Загальна кількість календарних днів у квітні – 30.

Тут більше: Вихідні 2019 в Україні – календар державних свят на рік

Додаткові вихідні ми отримаємо наприкінці місяця. Саме на 28 квітня випадає велике свято – Пасха, яка традиційно буде у неділю. Відповідно, святкувати Великдень ми будемо й у понеділок, 29 числа.

Для раціонального використання робочого часу Кабмін також рекомендує зробити вихідним вівторок, 30 квітня, адже за ним наступить 1 травня – вихідний з нагоди Дня праці. Відпрацьовувати вівторок доведеться у суботу, 11 травня, зате натомість ми відпочиватимемо аж 5 днів поспіль!

УСІ ВИХІДНІ НА КВІТЕНЬ 2019
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
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* вихідні в квітні виділено червоним кольором

Свята і святкові дні в квітні 2019

  • 1 квітня, понеділок – День Сміху; Міжнародний день птахів (День орнітолога)
  • 2 квітня, вівторок – Міжнародний день дитячої книги
  • 3 квітня, середа – Всесвітній день вечірки; День народження мобільного телефону
  • 4 квітня, четвер – День веб-майстра; День створення НАТО
  • 6 квітня, субота – День робітника слідчих органів
  • 7 квітня, неділя – Благовіщення; День геолога; Всесвітній день здоров'я
  • 8 квітня, понеділок – День працівників військових комісаріатів
  • 9 квітня, вівторок – День фінської мови
  • 10 квітня, середа – День брата і сестри
  • 11 квітня, четвер – Всесвітній день анімешника
  • 12 квітня, п'ятниця – Всесвітній День рок-н-ролу; Всесвітній день авіації і космонавтики; День працівників ракетно-космічної галузі України; День скаута в Україні
  • 13 квітня, субота – День народження тролейбуса
  • 14 квітня, неділя – Свято вогню
  • 15 квітня, понеділок – День працівників кримінального розшуку України; День фахівця з радіоелектронної боротьби
  • 16 квітня, вівторок – День Чарлі Чапліна
  • 17 квітня, середа – День пожежної охорони
  • 18 квітня, вівторок – Міжнародний день пам'ятників і історичних місць
  • 19 квітня, вівторок – День велосипеда
  • 20 квітня, неділя – Песах
  • 21 квітня, неділя – Вхід Господній в Єрусалим (Вербна неділя)
  • 22 квітня, понеділок – Міжнародний день Землі
  • 23 квітня, вівторок – Всеукраїнський день психолога; Всесвітній день книг і авторського права
  • 24 квітня, середа – Міжнародний день секретаря; День джинсів
  • 25 квітня, четвер – Міжнародний День ДНК
  • 26 квітня, п'ятниця – Міжнародний день пам'яті Чорнобиля; Міжнародний день інтелектуальної власності
  • 27 квітня, субота – Закінчення Великого посту
  • 28 квітня, неділя – Великдень
  • 29 квітня, понеділок – Міжнародний день танцю
  • 30 квітня, вівторок – День прикордонника; Міжнародний день джазу
Пасха - 28 квітня 2019 - фото 317507

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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