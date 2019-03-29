Вихідні у квітні 2019 в Україні: коли і скільки вихідних на свята

Квітень 2019 принесе українцям додаткові вихідні, оскільки вкінці місяця ми відзначаємо Великдень. До вашої уваги календар, де вказано, коли й скільки буде вихідних у квітні!

Вихідні дні на квітень 2019 передбачені в календарі свят на рік. Згідно з ним, українці отримають 10 вихідних включно зі святковими днями й традиційними вікендами. Загальна кількість календарних днів у квітні – 30.

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Додаткові вихідні ми отримаємо наприкінці місяця. Саме на 28 квітня випадає велике свято – Пасха, яка традиційно буде у неділю. Відповідно, святкувати Великдень ми будемо й у понеділок, 29 числа.

Для раціонального використання робочого часу Кабмін також рекомендує зробити вихідним вівторок, 30 квітня, адже за ним наступить 1 травня – вихідний з нагоди Дня праці. Відпрацьовувати вівторок доведеться у суботу, 11 травня, зате натомість ми відпочиватимемо аж 5 днів поспіль!

УСІ ВИХІДНІ НА КВІТЕНЬ 2019 ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

* вихідні в квітні виділено червоним кольором

Свята і святкові дні в квітні 2019

1 квітня, понеділок – День Сміху; Міжнародний день птахів (День орнітолога)

2 квітня, вівторок – Міжнародний день дитячої книги

3 квітня, середа – Всесвітній день вечірки; День народження мобільного телефону

4 квітня, четвер – День веб-майстра; День створення НАТО

6 квітня, субота – День робітника слідчих органів

7 квітня, неділя – Благовіщення; День геолога; Всесвітній день здоров'я

8 квітня, понеділок – День працівників військових комісаріатів

9 квітня, вівторок – День фінської мови

10 квітня, середа – День брата і сестри

11 квітня, четвер – Всесвітній день анімешника

12 квітня, п'ятниця – Всесвітній День рок-н-ролу; Всесвітній день авіації і космонавтики; День працівників ракетно-космічної галузі України; День скаута в Україні

13 квітня, субота – День народження тролейбуса

14 квітня, неділя – Свято вогню

15 квітня, понеділок – День працівників кримінального розшуку України; День фахівця з радіоелектронної боротьби

16 квітня, вівторок – День Чарлі Чапліна

17 квітня, середа – День пожежної охорони

18 квітня, вівторок – Міжнародний день пам'ятників і історичних місць

19 квітня, вівторок – День велосипеда

20 квітня, неділя – Песах

21 квітня, неділя – Вхід Господній в Єрусалим (Вербна неділя)

22 квітня, понеділок – Міжнародний день Землі

23 квітня, вівторок – Всеукраїнський день психолога; Всесвітній день книг і авторського права

24 квітня, середа – Міжнародний день секретаря; День джинсів

25 квітня, четвер – Міжнародний День ДНК

26 квітня, п'ятниця – Міжнародний день пам'яті Чорнобиля; Міжнародний день інтелектуальної власності

27 квітня, субота – Закінчення Великого посту

28 квітня, неділя – Великдень

29 квітня, понеділок – Міжнародний день танцю

30 квітня, вівторок – День прикордонника; Міжнародний день джазу

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