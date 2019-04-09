Вихідні у травні 2019: коли офіційні державні вихідні дні в Україні

Коли будуть вихідні у травні 2019

Травневі свята 2019 принесуть українцям додаткові вихідні. Цьогоріч ми відпочиватимемо максимально довго. До вашої уваги календар, де вказано, коли й скільки буде вихідних у травні в Україні!

Державні вихідні дні 2019 передбачені в календарі свят на рік. Згідно з ним, українці отримають 9 вихідних у травні включно зі святковими днями й традиційними суботами-неділями. Загальна кількість календарних днів у місяці – 31.

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Травень розпочнеться із Дня праці, який припадає на середу, 1 травня. Раніше в Україні відзначали День солідарності трудящих два дні – 1 і 2 травня, але замість одного з них державним святом зробили католицьке Різдво 25 грудня.

Водночас День праці в 2019 році продовжить пасхальні вихідні, які триватимуть з 27 по 29 квітня. Для раціонального використання робочого часу вівторок, 30 квітня, зроблять вихідним, а робочий день перенесуть на суботу, 11 травня. Таким чином, українці будуть відпочивати 5 днів поспіль.

Попри всі дискусії 9 травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні – також офіційний вихідний. Інститут національної пам'яті пропонував перенести це свято на 8 травня, коли весь світ відзначає День пам'яті, однак наразі на це немає політичної волі.

КАЛЕНДАР ВИХІДНИХ НА ТРАВНЕВІ СВЯТА 2019 ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Зауважимо, що робочі дні 8 та 11 травня будуть скорочені на годину.

Усі офіційні й державні свята в травні

1 травня, середа – Свято Весни, Міжнародний день праці

2 травня, четвер – Всесвітній день тунця

3 травня, п’ятниця – Всесвітній день свободи преси; День кондитера

4 травня, субота – День міста Львова ; Міжнародний день пожежників

; Міжнародний день пожежників 5 травня, неділя – Всесвітній день акушерки

7 травня, вівторок – День міста Івано-Франківська; День радіо

8 травня, середа – День пам’яті та примирення; Міжнародний день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця

9 травня, четвер – День перемоги над нацизмом

11 травня, субота – Міжнародний день астрономії

12 травня, неділя – Всесвітній день медичних сестер, День матері в Україні

15 травня, середа – Міжнародний день сім'ї

16 травня, четвер – День вишиванки

17 травня, п’ятниця – День пульмонолога

18 травня, субота – День Європи в Україні; День науки в Україні; Міжнародний день музеїв

20 травня, понеділок – Всесвітній день метролога, Всесвітній день травматолога, День банківських працівників України

23 травня, четвер – День морської піхоти України

24 травня, п’ятниця – Останній дзвоник ; Європейський День Парків

; Європейський День Парків 25 травня, субота – День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження України, День філолога

26 травня, неділя – День хіміка

31 травня, п’ятниця – Всесвітній день без тютюну; Всесвітній день блондинок

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