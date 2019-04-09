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Вихідні у травні 2019: коли офіційні державні вихідні дні в Україні

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Коли будуть вихідні у травні 2019 - фото 1
Коли будуть вихідні у травні 2019

Травневі свята 2019 принесуть українцям додаткові вихідні. Цьогоріч ми відпочиватимемо максимально довго. До вашої уваги календар, де вказано, коли й скільки буде вихідних у травні в Україні!

Державні вихідні дні 2019 передбачені в календарі свят на рік. Згідно з ним, українці отримають 9 вихідних у травні включно зі святковими днями й традиційними суботами-неділями. Загальна кількість календарних днів у місяці – 31.

Тут більше: Вихідні 2019 в Україні – календар державних свят на рік

Травень розпочнеться із Дня праці, який припадає на середу, 1 травня. Раніше в Україні відзначали День солідарності трудящих два дні – 1 і 2 травня, але замість одного з них державним святом зробили католицьке Різдво 25 грудня.

Водночас День праці в 2019 році продовжить пасхальні вихідні, які триватимуть з 27 по 29 квітня. Для раціонального використання робочого часу вівторок, 30 квітня, зроблять вихідним, а робочий день перенесуть на суботу, 11 травня. Таким чином, українці будуть відпочивати 5 днів поспіль.

Попри всі дискусії 9 травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні – також офіційний вихідний. Інститут національної пам'яті пропонував перенести це свято на 8 травня, коли весь світ відзначає День пам'яті, однак наразі на це немає політичної волі.

КАЛЕНДАР ВИХІДНИХ НА ТРАВНЕВІ СВЯТА 2019
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Зауважимо, що робочі дні 8 та 11 травня будуть скорочені на годину.

Усі офіційні й державні свята в травні

  • 1 травня, середа – Свято Весни, Міжнародний день праці
  • 2 травня, четвер – Всесвітній день тунця
  • 3 травня, п’ятниця – Всесвітній день свободи преси; День кондитера
  • 4 травня, субота – День міста Львова; Міжнародний день пожежників
  • 5 травня, неділя – Всесвітній день акушерки
  • 7 травня, вівторок – День міста Івано-Франківська; День радіо
  • 8 травня, середа – День пам’яті та примирення; Міжнародний день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця
  • 9 травня, четвер – День перемоги над нацизмом
  • 11 травня, субота – Міжнародний день астрономії
  • 12 травня, неділя – Всесвітній день медичних сестер, День матері в Україні
  • 15 травня, середа – Міжнародний день сім'ї
  • 16 травня, четвер – День вишиванки
  • 17 травня, п’ятниця – День пульмонолога
  • 18 травня, субота – День Європи в Україні; День науки в Україні; Міжнародний день музеїв
  • 20 травня, понеділок – Всесвітній день метролога, Всесвітній день травматолога, День банківських працівників України
  • 23 травня, четвер – День морської піхоти України
  • 24 травня, п’ятниця – Останній дзвоник; Європейський День Парків
  • 25 травня, субота – День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження України, День філолога
  • 26 травня, неділя – День хіміка
  • 31 травня, п’ятниця – Всесвітній день без тютюну; Всесвітній день блондинок
Вихідні в травні 2019 - календар на травневі свята - фото 319638

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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