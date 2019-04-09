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Вихідні у травні 2019: коли офіційні державні вихідні дні в Україні
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Травневі свята 2019 принесуть українцям додаткові вихідні. Цьогоріч ми відпочиватимемо максимально довго. До вашої уваги календар, де вказано, коли й скільки буде вихідних у травні в Україні!
Державні вихідні дні 2019 передбачені в календарі свят на рік. Згідно з ним, українці отримають 9 вихідних у травні включно зі святковими днями й традиційними суботами-неділями. Загальна кількість календарних днів у місяці – 31.
Тут більше: Вихідні 2019 в Україні – календар державних свят на рік
Травень розпочнеться із Дня праці, який припадає на середу, 1 травня. Раніше в Україні відзначали День солідарності трудящих два дні – 1 і 2 травня, але замість одного з них державним святом зробили католицьке Різдво 25 грудня.
Водночас День праці в 2019 році продовжить пасхальні вихідні, які триватимуть з 27 по 29 квітня. Для раціонального використання робочого часу вівторок, 30 квітня, зроблять вихідним, а робочий день перенесуть на суботу, 11 травня. Таким чином, українці будуть відпочивати 5 днів поспіль.
Попри всі дискусії 9 травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні – також офіційний вихідний. Інститут національної пам'яті пропонував перенести це свято на 8 травня, коли весь світ відзначає День пам'яті, однак наразі на це немає політичної волі.
|КАЛЕНДАР ВИХІДНИХ НА ТРАВНЕВІ СВЯТА 2019
|ПН
|ВТ
|СР
|ЧТ
|ПТ
|СБ
|НД
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
Зауважимо, що робочі дні 8 та 11 травня будуть скорочені на годину.
Усі офіційні й державні свята в травні
- 1 травня, середа – Свято Весни, Міжнародний день праці
- 2 травня, четвер – Всесвітній день тунця
- 3 травня, п’ятниця – Всесвітній день свободи преси; День кондитера
- 4 травня, субота – День міста Львова; Міжнародний день пожежників
- 5 травня, неділя – Всесвітній день акушерки
- 7 травня, вівторок – День міста Івано-Франківська; День радіо
- 8 травня, середа – День пам’яті та примирення; Міжнародний день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця
- 9 травня, четвер – День перемоги над нацизмом
- 11 травня, субота – Міжнародний день астрономії
- 12 травня, неділя – Всесвітній день медичних сестер, День матері в Україні
- 15 травня, середа – Міжнародний день сім'ї
- 16 травня, четвер – День вишиванки
- 17 травня, п’ятниця – День пульмонолога
- 18 травня, субота – День Європи в Україні; День науки в Україні; Міжнародний день музеїв
- 20 травня, понеділок – Всесвітній день метролога, Всесвітній день травматолога, День банківських працівників України
- 23 травня, четвер – День морської піхоти України
- 24 травня, п’ятниця – Останній дзвоник; Європейський День Парків
- 25 травня, субота – День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження України, День філолога
- 26 травня, неділя – День хіміка
- 31 травня, п’ятниця – Всесвітній день без тютюну; Всесвітній день блондинок
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