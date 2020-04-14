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Біллі Айліш розкритикували за відверте фото у купальнику

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Біллі Айліш - фото 1
Біллі Айліш / instagram

Популярна американська співачка Біллі Айліш зізналася, що її зацькували підписники в Instagram після того, як вона у соцмережі опублікувала кілька фото і відео з відпочинку на Гавайських островах на початку року.

Так, 18-річна Біллі Айліш чи не вперше постала перед шанувальниками в купальнику. Це і викликало хвилю негативу.

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Адже на фото і відео зірка, яка віддає перевагу мішкуватому і закритому одягу, позувала спокусливо у відвертих нарядах. Чомусь таку "зміну іміджу" частина підписників зірки не сприйняли і засипали артистку осудливими коментарями.

"Були коментарі на кшталт: "Мені вона більше не подобається, тому що після 18 років вона перетворилася на повію"", – зізналася Біллі Айліш журналістам.

Біллі Айліш розкритикували за відверте фото у купальнику - фото 397895

Біллі Айліш розкритикували за відверте фото у купальнику - фото 397896

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Джерело: dailymail
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