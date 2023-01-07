Відтепер в Україні доступна мапа замінованих територій

Для українців створили мапу вибухонебезпечних територій, на якій відображуються локації, на яких вже виявили чи ймовірно є вибухонебезпечні предмети. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

У ДСНС створили інтерактивну карту замінованих територій.

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Переглянути мапу можна за ЦИМ посиланням.

Ця мапа допомагає впевнитися у безпечності обраних маршрутів. На ній відображуються місця, на яких вже виявлені або ймовірно є вибухонебезпечні предмети. Зауважте, що похибка локалізації становить до 30 м. Ви зможете перевірити ступінь загрози на цих локаціях, згідно з наявно інформацією в експертів.

Рятувальники закликають користуватися цією мапою під час планування маршрутів:

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