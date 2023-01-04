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Новий рік 2023

Київ визнали найкращим містом світу 2023 – рейтинг міст від Resonance

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Київ визнали найкращим містом світу 2023 – рейтинг міст від Resonance - фото 1

Експерти з Resonance уклали рейтинг найкращих міст для життя, роботи, інвестицій і подорожей. Столиця України отримала почесну відзнаку, як найкраще місто світу у 2023 році. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

В агенції зробило акцент на тому, що Київ став символом незламності ще з часів Євромайдану, а зараз, попри атаки росіян, столиця мужньо тримається. Читачам розповіли, що у Києві можна побачити все: від стародавньої архітектури до сучасних торгових центрів.

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За версією Resonance перше місце у рейтингу посів Лондон, а далі у списку – Париж, Нью-Йорк і Токіо.

Переглянути весь рейтинг можна за ЦИМ посиланням.

«Історична столиця України є міським маяком мужності й стійкості – веде непокірну націю проти вбивчого агресора. Це, як і решта України, місце невичерпної мужності перед обличчям щоденної трагедії", – зазначають в агенції.

Київ визнали найкращим містом світу 2023 – рейтинг міст від Resonance - фото 517987

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