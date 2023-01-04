Професор з окопу – в Ужгороді встановили мініскульптурку на честь викладача

В Ужгороді з'явилась 54 мініскульптура. На цей раз роботу присвятили викладачу, який читав свої лекції студентам з окопів. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

Фігурку на честь відомого закарпатця Федора Шандора, краєзнавця, науковця і професора Ужгородського університету, виготовив Роман Мурник.

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Автор скульптурки зобразив викладача у військовій формі, з чашкою кави та за ноутбуком. Мініскульптура отримала назву "Професор з окопу". Її встановили в Ужгороді напередодні Нового року.

Щодо локації мініскульптури, то професор відповів, що це квест на рік.

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