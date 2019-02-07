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Відтепер українці можуть купувати валюту онлайн: як це зробити

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Долари можна купувати онлайн - фото 1
Долари можна купувати онлайн

З 7 лютого в українців з'явилася можливість купувати валюту онлайн. Це пов'язано із набуттям чинності закону "Про валюти і валютні операції", у якому є таке положення. Розповідаємо, як це працює на практиці.

Великі українські банки вже зробили доступною цю можливість. У Приватбанку розповіли, що послуга онлайн-обміну валют працює з 7 лютого 2019 року як в Приват24 – інтернет-банкінгу і мобільному додатку, так і в терміналах самообслуговування.

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"В режимі онлайн можна буде купувати і продавати найпопулярніші серед українців валюти – євро і американський долар. Продаж валюти буде здійснюватися за поточним комерційним курсом банку без додаткових комісій. У Приват24 і мобільному банку перезапуск сервісу онлайн-обміну валют дозволить купувати/продавати долари США і євро для зарахування на валютні карти чи депозити з банківських карт в гривні (в рамках встановленого НБУ ліміту до 150 000 грн на добу)", – повідомили в банку. Якщо у користувача немає валютної карти, то можна оформити інтернет-карту в доларах або євро.

Щоб поміняти валюту в терміналі самообслуговування, потрібно вибрати послугу "Обмін валют" в меню терміналу "Банківські послуги", вказати суму і карту, на яку буде перерахована валюта. Гривневі кошти можна списати з банківської карти або внести готівкою.

В Альфа-Банку така можливість також уже працює в мобільному додатку Alfa-Mobile Ukraine. Для цього користувачу додатка потрібно вибрати потрібну функцію на головному екрані, вказати суму покупки і рахунки (або карти) для списання та зарахування коштів.

"Операції купівлі/продажу валюти будуть проводитися без комісії за єдиним курсом валют, який діє у відділеннях банку. Придбана валюта відразу доступна клієнту на рахунку або карті для розрахунків, розміщення на депозиті або зняття готівки. Разом із запуском онлайн-обміну валюти клієнти зможуть замовляти валютні карти", – пояснив віце-президент банку Ілля Кнурів.

У додатку monobank теж можна купити валюту – долари або євро, вибравши переказ зі своєю гривневої карти на свою валютну, або ж поповнити свою валютну карту із гривневої.

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Джерело: ain.ua
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