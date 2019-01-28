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Як виглядає портрет типового українського інтернет-покупця: інфографіка
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Онлайн-сервіс OLX розповів, що найчастіше українці купували у мережі у минулому 2018 році, а також описав портрет типового інтернет-покупця.
За рік кількість українців, які регулярно користуються інтернетом, зросла на понад мільйон, а от купувати щось в мережі стали ще приблизно 500 000 людей. Таким чином, зараз українська аудиторія онлайн-покупців – це близько 7 мільйонів осіб. Зазначені дані були отримані дослідницькою компанією GfK.
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Серед найпопулярніших товарів залишилася техніка й одяг – їх купують 47% інтернет-покупців. У трійці категорій-лідерів на платформі найбільше угод відбулося в розділі дитячих товарів, електроніки й одягу. При цьому у порівнянні з минулим роком у 2018 на 24% зросли продажі транспортних засобів. Всього ж за рік на OLX товари придбали у 7 000 000 продавців. А середній чек склав 1 820 грн, тоді як у 2017 році ця сума склала майже на 200 грн менше – 1627 грн.
За 2018 рік сервіс відвідали 26 млн унікальних відвідувачів, тобто можна сказати, що на OLX хоча б раз зайшов майже кожен другий українець. В цілому, з минулого року відвідуваність зросла на 13%. При цьому 60% використовували телефон, і тільки 40% заходили на ресурс з комп'ютера.
Мобільна аудиторія магазинів продовжує зростати – згідно GfK, у минулому жовтні смартфони використовували 84,5% інтернет-покупців, в цьому – вже майже 90%. На OLX тенденції ті ж – у 2018 з мобільних пристроїв заходило 15 млн осіб, що на 15% більше, ніж у 2017 році. Переглядали товари на майданчику як з мобільної версії, так і за допомогою мобільного додатку olx.ua. У порівнянні з 2017 ним користувалися на 14% більше людей. Що у минулому, що у цьому році частіше заходили з пристроїв на Android. Співвідношення до грудня 2018 було таким: Android 78% – iOS 22%.
Портрет інтернет-споживача за останній рік практично не змінився. Нагадаємо, що активний клієнт торгових онлайн-майданчиків – це зазвичай людина з повною вищою освітою у віці 26-35 років. Що стосується гендерної приналежності, чоловіків і жінок майже порівну: 53% і 47% відповідно. Чверть інтернет-покупців не працює, а середній дохід працевлаштованої більшості за рік збільшився на 30% і склав 5160 грн.
Нагадаємо, що найчастіше у 2018 році українці шукали на OLX велосипеди, дивани та квартири. При цьому власники Android також намагалися знайти роботу, а користувачі iPhone – інший iPhone.
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