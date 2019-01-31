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Україна посіла четверте місце у світі за кількістю NFC-платежів

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Українці частіше використовують NFC для розрахунку - фото 1
Українці частіше використовують NFC для розрахунку

За підсумками четвертого кварталу 2018 року Україна посіла четверте місце у світі за кількістю безконтактних платежів з використанням смартфонів, браслетів і "розумних" годинників.

Про це заявила генеральний директор Mastercard Europe SA Інга Андрєєва на конференції Європейської Бізнес Асоціації.

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Буквально вчора ми отримали статистику за четвертий квартал, і Україна вже топ-четверта країна у світі за кількістю NFC-транзакцій, – зазначила Інга Андрєєва.

Як заявила Андрєєва, це говорить про потребу в новітніх платіжних технологій і швидкої навченості українців. Водночас вона зазначила, що в цьому країна має ще великий потенціал зростання.

Згідно з даними дослідження Mastercard, 37% дорослого населення України досі не має банківських рахунків і тільки 38% представників малого та середнього бізнесу готові та приймають до оплати безготівкові платежі.

В Україні набувають популярності безконтактні платежі - фото 304782
В Україні набувають популярності безконтактні платежі / Palladium

В Європі в цілому цей показник становить понад 60%. За словами Андрєєвої, для покращення цих показників потрібні як регуляція, так і розвиток безготівкових платежів.

Збільшення інклюзії всього на 10% принесе збільшення ВВП країни на 0,3%. Якщо говорити про абсолютні цифри, то для України це 9,3 мільярда гривень, – підкреслила Інга Андрєєва.

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Джерело: УНІАН
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