Відтепер у Tinder можна блокувати профілі й анонімно їх переглядати – для чого такі зміни

Tinder сподівається, що такі оновлення стануть "кроком вперед від повного приховування вашого профілю".

У День безпечного Інтернету, яке відбулося 7 лютого, і з наближенням Дня Святого Валентина Tinder починає розгортати деякі нові функції безпеки та оновлення для деяких інших, повідомляє Engadget.

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Відтепер у Tinder можна блокувати користувачів, а також анонімно переглядати їхні профілі. Але й це не все. Також додали функцію "звітування про довге натискання", що дозволить повідомити про образливе повідомлення.

Компанія сподівається, що це спонукатиме більше людей повідомляти про погану поведінку, і це дозволить вжити заходів проти користувачів, які порушують правила.

Це може пом’якшити деяку незручність, якщо ви помітите колишнього або когось іншого зі свого життя, наприклад члена сім’ї", – підкреслює Engadget.

Tinder дозволить переглядати профілі людей, які вам "не подобаються" в режимі інкогніто, але за додаткову плату, оформивши передплату Tinder Plus, Gold або Platinum – усі мають різні ціни в залежності від віку користувачів й тривалості передплати.

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