У Netflix заявили, як будуть боротися з обмінами паролів між користувачами

Близько 100 мільйонів користувачів Netflix у світі користуються чужими паролями для авторизації на платформі. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

У компанії заявили про боротьбу з обмінами паролів та опублікувала алгоритм перевірки користувачів, пише The Streamable.

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У довідковому центрі Netflix відтепер є сторінка, на якій зазначено, який обліковий запис має бути спільний, а як ні. Відповідно, облікові записи Netflix усе ще доступні для спільного використання, але лише в межах однієї родини.

Щоб переконатися, що пристрої користувачів пов'язані з основним користувачем, Netflix тепер просить підключатися до Wi-Fi всіх користувачів в основному місці, відкривати застосунок або вебсайт Netflix і переглядати щось принаймні щомісяця.

Це єдиний спосіб, який допоможе Netflix значно збільшити кількість передплатників у Північній Америці, де сервіс наразі має найбільшу частку проникнення на ринок.

Якщо користувачі не дотримуватимуться правил, то Netflix може заблокувати доступ. Стягувати додаткову плату з власників не будуть. Тобто якщо ж ви в подорожі й близько місяця не під’єднувалися до основного Wi-Fi, то компанія надсилатиме код перевірки.

У 2019 році те, що люди ділилися паролями між собою, було основною причиною зменшення підписок платформи.

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