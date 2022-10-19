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Відтепер Rozetka доставляє товари у Польщу

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Відтепер Rozetka доставляє товари у Польщу - фото 1

Український онлайн-ритейлер Rozetka запустив нову послугу – доставка товарів у Польщу. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

Відомо, що відтепер усі охочі зможуть обрати на Rozetka доставку до Польщі для таких товарів: для дому, засоби гігієни, одяг і взуття, їжа, інструменти, сувеніри й книги.

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Також зауважте, що сплатити за товари та доставлення ви можете наразі лише банківською карткою в онлайн-форматі. До того ж вартість вашого "кошика" не повинна перевищувати 150 євро. Це пов'язано з митними обмеженнями.

Від початку російського вторгнення Польща тимчасово прихистила вже понад 5 мільйонів українських громадян. Багатьом із них зараз не вистачає сервісу зі зручним і зрозумілим інтерфейсом для купівлі товарів в інтернеті. До того ж асортимент товарів у польських крамницях відрізняється від того, що українці звикли купувати на батьківщині", – зазначає Владислав Чечоткін, співзасновник Rozetka.

Ваше замовлення буде доставлене у найближче поштове відділення в обраному місті, а детальну інформацію ви отримуватимете в SMS-повідомленні.

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