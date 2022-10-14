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Нацбанк України випустить монету, присвячену Соломії Крушельницькій

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Нацбанк України випустить монету, присвячену Соломії Крушельницькій - фото 1

НБУ планує створити спеціальну сувенірну монету, яка буде присвячена українській оперній співачці – Соломії Крушельницькій. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

Від 19 жовтня в Україні з'явиться сувенірна монета з Соломією Крушельницькою. Номінал монети – 2 гривні. Тираж монети – 30 000 штук.

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Цікаво, що на аверсі монети зображено Соломію Крушельницьку в сценічному образі Аїди. Водночас на реверсі бачимо портрет співачки, праворуч від якого зображене стилізоване крило метелика. Воно символізує один з найвідоміших образів оперної співачки – героїню Мадам Баттерфляй.

Нацбанк України випустить монету, присвячену Соломії Крушельницькій - фото 514301

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