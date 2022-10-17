Паперові гривні номіналом у 5, 10, 20 та 100 вилучить з обігу: Нацбанк повідомив причину

Незабаром українцям доведеться позбути деяких паперових купюр. Читайте далі та дізнайтеся, навіщо замінювати банкноти!

Національний банк повідомив, що від 1 січня 2023 року розпочне вилучати з обігу паперові банкноти номіналами 5, 10, 20 та 100 гривень. Таке рішення буде втілюватися поступово й стосуватиметься лише паперових зразків 2003-2007 років, тобто попереднього покоління.

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На заміну в обіг з'являться оновлені банкноти та монети:

монети номіналами 5 та 10 гривень зразка 2018 року

банкноти номіналами 20 та 100 гривень нового покоління

Відомо, що таке рішення пов'язано з підвищенням якості готівки, адже банкноти попереднього покоління вже перебувають тривалий час в обігу й мають значну зношеність.

Також буде осучаснений дизайн, адже різноманітність банкнот одного номіналу заплутує громадян та туристів.

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