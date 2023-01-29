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Відтепер посилки на Укрпошті можна отримувати без документів, але є нюанс

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Відтепер посилки на Укрпошті можна отримувати без документів, але є нюанс - фото 1

Отримувачі зможуть забрати свої посилки у всіх відділеннях Укрпошти без документів. Проте для цього є певні умови. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

Укрпошта анонсувала оновлення, на яке всі давно чекали! Від 27 грудня отримуйте посилки за допомогою SMS-повідомлення – це значно спростить і пришвидшить процедуру.

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Отримати посилку на Укрпошті без документів можна за таких умов:

  • оголошена цінність до 15 000 грн, післяплата до 5 000 грн для внутрішніх відправлень
  • оголошена цінність до 20 000 грн для міжнародних відправлень
  • відсутні позначки "Вручити особисто" та/або "Судова повістка"

Відтепер посилки на Укрпошті можна отримувати без документів, але є нюанс - фото 519052

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