На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Укрзалізниця змінила правила продажу квитків
-
- 76
Нововведення стосується повернення квитків та їхнього обігу в продажі. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!
В "Укрзалізниці" повідомили, що відтепер будуть змінені правила введення у продаж повернених квитків. Їх виставлятимуть на продаж за день до рейсу. Таким чином планують боротися із перекупниками.
І ще: Відтепер історичний центр Одеси у списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО
Якщо ви не встигли придбати квиток за 20 днів, тепер не потрібно за ними полювати чи звертатись до "перекупників" – можна для термінових справ знайти всі повернуті квитки в цей чіткий часовий проміжок", – зазначили в Укрзалізниці.
Тож зараз усі повернуті квитки вводитимуть у систему продажу на рейс за 1 день до дати відправлення (між 08:00 та 09:00). А що стосується загального продажу квитків, то він стартуватиме за 20 днів до рейсу, як і раніше.
До слова, ці нові правила не будуть застосовувати до квитків, які здали день у день – вони з'являться у системі протягом 30 хвилин після здачі.
До теми: Київських голубів із "ялинки незламності" продали на ЗСУ
-
09:28Навіщо щоранку протирати обличчя шматочком льоду
-
08:23Погода 30 січня в Україні – синоптикиня розповіла, коли очікувати класичну зиму
- 29 січня
-
20:31Вихідні і свята у лютому 2023: календар робочих і вихідних днів в Україні
-
19:3130 січня 2023 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
18:34Ось які продукти подешевшали в українських супермаркетах упродовж року
-
Українські патріотичні пісні: плейлист, який підіймає дух
-
17:34Церковний календар на лютий 2023 року: православний і греко-католицький
-
16:33Відтепер посилки на Укрпошті можна отримувати без документів, але є нюанс
-
15:35Місячний календар стрижок на лютий 2023: дні, коли стригти волосся
-
14:32На Київщині з'явилися графіті італійського митця TVBOY, якими він закликає зупинити війну
-
13:29Магнітні бурі у лютому 2023: календар, коли небезпечні дати в Україні
-
12:27У ДСНС пояснили, як правильно користуватися генератором
-
11:35Гороскоп на лютий 2023: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
-
10:30Укрзалізниця змінила правила продажу квитків
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
09:36Харчо за 15 хвилин – рецепт від шеф-кухаря Ектора Хіменеса-Браво
-
08:31Смачна альтернатива воді з лимоном зранку натщесерце
- 28 січня
-
20:35Співак KISHE випустив кліп на пісню про шалене кохання "Ми злетіли"
-
19:30Гурт THE HARDKISS презентував атмосферний кліп на пісню "Маяк"
-
18:3629 січня 2023 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
17:29Корисні пончики – простий рецепт за 20 хвилин
-
16:32У новій пісні T.HUTSULS пояснюють, хто такі "Гуцули", та розкривають їхню самобутність
-
15:34Та де там дзиґар діймитси або 10 покутських слів, які досі живуть на околицях Прикарпаття
-
14:37Українська режисерка та дизайнер взяли участь у створенні кліпу для Сема Сміта
-
13:40Погода у лютому 2023 в Україні: прогноз синоптиків на місяць
- 29 січня
-
18:34Ось які продукти подешевшали в українських супермаркетах упродовж року
-
14:32На Київщині з'явилися графіті італійського митця TVBOY, якими він закликає зупинити війну
-
10:30Укрзалізниця змінила правила продажу квитків
- 28 січня
-
19:30Гурт THE HARDKISS презентував атмосферний кліп на пісню "Маяк"
-
15:34Та де там дзиґар діймитси або 10 покутських слів, які досі живуть на околицях Прикарпаття
-
11:37У карпатському заповіднику показали неймовірні фото, як взимку розцвіли весняні квіти
- 27 січня
-
20:33Мирний-21 – дивіться трейлер фільму-присвяти українським прикордонникам Ахтема Сеітаблаєва
-
15:28Dorofeeva записала чуттєву пісню та кліп про стосунки на відстані "Вотсап"
-
10:29Повернись живим – гурт "Без обмежень" випустив щемливий кліп про наших захисників
- 26 січня
-
18:24Книжка "Ukraїner. Країна зсередини" опинилася серед лідерів на Amazon
-
14:44Дивіться, як відомий рок-музикант Андрюс Момантовас виконав хіт Laužo šviesa українською
-
10:29У Литві вийшов комікс про війну в Україні
- 25 січня
-
18:30Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний віддав свій спадок на ЗСУ
-
14:32Протез за крила – українка продала частину свого костюма на благодійність
-
10:35Український фільм "Будинок зі скалок" потрапив у короткий список "Оскара"
- 24 січня
-
18:31Золота малина – назвали найгірші фільми 2023 року
-
14:33FreеTheLeopards – як відомі українці долучилися до флешмобу і закликають надати танки
-
10:35Співак YAKTAK записав кліп на пісню "Коли болить душа", яка зворушить кожного українця
- 23 січня
-
19:41У ДСНС розповіли, як уникнути переохолодження
-
14:33"Мавка. Лісова пісня" – хто з українських зірок озвучив анімаційних персонажів
-
10:34У центрі Нью-Йорка встановили 335 соняшників на підтримку України
- 22 січня
-
18:35Кінопремія BAFTA 2023 – відомі усі номінанти на британський аналог Оскара
-
14:37Ірина Білик презентувала свою нову пісню "Мало" – це зізнання у коханні
-
10:43ТОП 5 фільмів до Дня Соборності про незалежність України
- 21 січня
-
19:48Шольц, віддай леопардів – мережа вибухнула мемами й закликає політика надати Україні танки