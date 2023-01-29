Укрзалізниця змінила правила продажу квитків

Нововведення стосується повернення квитків та їхнього обігу в продажі. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

В "Укрзалізниці" повідомили, що відтепер будуть змінені правила введення у продаж повернених квитків. Їх виставлятимуть на продаж за день до рейсу. Таким чином планують боротися із перекупниками.

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Якщо ви не встигли придбати квиток за 20 днів, тепер не потрібно за ними полювати чи звертатись до "перекупників" – можна для термінових справ знайти всі повернуті квитки в цей чіткий часовий проміжок", – зазначили в Укрзалізниці.

Тож зараз усі повернуті квитки вводитимуть у систему продажу на рейс за 1 день до дати відправлення (між 08:00 та 09:00). А що стосується загального продажу квитків, то він стартуватиме за 20 днів до рейсу, як і раніше.

До слова, ці нові правила не будуть застосовувати до квитків, які здали день у день – вони з'являться у системі протягом 30 хвилин після здачі.

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