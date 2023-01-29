Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2023

Укрзалізниця змінила правила продажу квитків

  • 76
Укрзалізниця змінила правила продажу квитків - фото 1

Нововведення стосується повернення квитків та їхнього обігу в продажі. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

В "Укрзалізниці" повідомили, що відтепер будуть змінені правила введення у продаж повернених квитків. Їх виставлятимуть на продаж за день до рейсу. Таким чином планують боротися із перекупниками.

І ще: Відтепер історичний центр Одеси у списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

Якщо ви не встигли придбати квиток за 20 днів, тепер не потрібно за ними полювати чи звертатись до "перекупників" – можна для термінових справ знайти всі повернуті квитки в цей чіткий часовий проміжок", – зазначили в Укрзалізниці.

Тож зараз усі повернуті квитки вводитимуть у систему продажу на рейс за 1 день до дати відправлення (між 08:00 та 09:00). А що стосується загального продажу квитків, то він стартуватиме за 20 днів до рейсу, як і раніше.

До слова, ці нові правила не будуть застосовувати до квитків, які здали день у день – вони з'являться у системі протягом 30 хвилин після здачі.

Укрзалізниця змінила правила продажу квитків - фото 518997

До теми: Київських голубів із "ялинки незламності" продали на ЗСУ

пропозиції партнерів
Новини