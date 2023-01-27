Відтепер історичний центр Одеси у списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

Комітет Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО ухвалив важливе рішення – вніс історичний центр міста-порту Одеса до Списку Всесвітньої спадщини, яка перебуває під загрозою. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

Таке рішення означає, що українське місто Одеса буде під захистом ЮНЕСКО. Попри те, що Одеса перебуває фактично під блакитним щитом захисту ЮНЕСКО, попереду й у місцевої влади, і у центральної ще дуже багато роботи щодо критеріїв відповідності стандартам ЮНЕСКО.

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Це дасть змогу краще захистити світову культурну спадщину. Об'єкт визнаний й охороняється українською державою. Він розташований лише за кілька десятків кілометрів від лінії фронту й уже зазнав артилерійського обстрілу, а 24 липня росіяни зруйнували частину великого скляного даху й вікон Одеського художнього музею 1899 року", – зазначав Олександр Ткаченко, міністр культури.

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