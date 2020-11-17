Відсьогодні діють оновлені ПДР: що варто знати усім учасникам дорожнього руху

З нинішнього дня набирають чинності зміни до Правил дорожнього руху України, прийняті минулого тижня Кабінетом міністрів за ініціативою МВС. Розповідаємо, що важливо і потрібно знати всім учасникам дорожнього руху.

Водії таксі тепер зобов'язані пристібатися ременем безпеки. Без ременя дозволено їздити лише у межах населених пунктів водіям і пасажирам з інвалідністю, фізіологічні особливості яких унеможливлюють користування ременями безпеки, водіям і пасажирам оперативних та спеціальних транспортних засобів.

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Пасажири повинні користуватися ременями та іншими засобами пасивної безпеки, такими як підголовники у транспортних засобах, які обладнані такими засобами.

Пішоходи, які йдуть по узбіччю або проїжджій частині дороги, зобов'язані використовувати світловідбиваючі елементи (стрічки, наклейки, жилети і т.д.) в темний час доби і в умовах обмеженої видимості. Або мати одяг зі світловідбиваючими елементами.

Велосипедисти отримали право їздити по смугах для руху громадського транспорту.

Учні, які сідають за кермо навчального автомобіля, повинні мати при собі дійсну медичну довідку, яка засвідчує відсутність протипоказань для керування транспортними засобами.

Крім того, змінені деякі положення, що стосуються автомобілів і водіїв, що перевозять небезпечні вантажі, і введений новий вид дорожнього знака 1.40, який тепер буде називатися "зміна покриття" замість давно втратив актуальність знака "кінець дороги з удосконаленим покриттям".

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