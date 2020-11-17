Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Холостячка Топ-модель по-українськи

Відсьогодні діють оновлені ПДР: що варто знати усім учасникам дорожнього руху

Відсьогодні діють оновлені ПДР: що варто знати усім учасникам дорожнього руху - фото 1

З нинішнього дня набирають чинності зміни до Правил дорожнього руху України, прийняті минулого тижня Кабінетом міністрів за ініціативою МВС. Розповідаємо, що важливо і потрібно знати всім учасникам дорожнього руху.

Водії таксі тепер зобов'язані пристібатися ременем безпеки. Без ременя дозволено їздити лише у межах населених пунктів водіям і пасажирам з інвалідністю, фізіологічні особливості яких унеможливлюють користування ременями безпеки, водіям і пасажирам оперативних та спеціальних транспортних засобів.

І ще: У Києві жорстко покарали водія дорогої машини за нахабну парковку: фотофакт

Пасажири повинні користуватися ременями та іншими засобами пасивної безпеки, такими як підголовники у транспортних засобах, які обладнані такими засобами.

Відсьогодні діють оновлені ПДР: що варто знати усім учасникам дорожнього руху - фото 435374

Пішоходи, які йдуть по узбіччю або проїжджій частині дороги, зобов'язані використовувати світловідбиваючі елементи (стрічки, наклейки, жилети і т.д.) в темний час доби і в умовах обмеженої видимості. Або мати одяг зі світловідбиваючими елементами.

Велосипедисти отримали право їздити по смугах для руху громадського транспорту.

Учні, які сідають за кермо навчального автомобіля, повинні мати при собі дійсну медичну довідку, яка засвідчує відсутність протипоказань для керування транспортними засобами.

Крім того, змінені деякі положення, що стосуються автомобілів і водіїв, що перевозять небезпечні вантажі, і введений новий вид дорожнього знака 1.40, який тепер буде називатися "зміна покриття" замість давно втратив актуальність знака "кінець дороги з удосконаленим покриттям".

Відсьогодні діють оновлені ПДР: що варто знати усім учасникам дорожнього руху - фото 435373

Читайте також: У яких країнах водії зобов'язані використовувати зимову гуму: яка ситуація в Україні

Джерело: ukurier.gov
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: гаряча Луна Бенна, яка стала ще популярнішою після появи у Tinder (18+)
  • 15 листопада, 21:53
  • 819
ТОП 5 порад, як не розбити свій смартфон
  • 12 листопада, 18:00
  • 157
Гороскоп на цей тиждень 16 – 22 листопада: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • 15 листопада, 16:17
  • 531
Загрузка...
Новини