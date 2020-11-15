Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Холостячка Топ-модель по-українськи

У Києві жорстко покарали водія дорогої машини за нахабну парковку: фотофакт

  • 19
У Києві жорстко покарали водія дорогої машини за нахабну парковку: фотофакт - фото 1

Порушення правил дорожнього руху київськими водіями вже стали нормою. А все через те, що порушники залишаються у більшості випадків безкарними або після сплати штрафу повторюють свої вчинки. Тож у столиці зловмисники вирішили покарати горе-водія.

Так, у Голосіївському районі української столиці автозлодії вирішили помститися водієві за нахабну парковку. Як йдеться на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook, інцидент стався у Києві в мікрорайоні Теремки-1.

І ще: У яких країнах водії зобов'язані використовувати зимову гуму: яка ситуація в Україні

Там водій припаркував автомобіль на газоні, в зв'язку з чим отримав покарання. Невідомі за таку нахабність зняли з машини всі чотири колеса.

У Києві жорстко покарали водія дорогої машини за нахабну парковку: фотофакт - фото 435194

Читайте також: У Києві потрапив на фото дуже крутий і дуже рідкісний суперкар Ferrari

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: гаряча американська реслерка Єва Марі, яка спокушає своїм тілом (18+)
  • 08 листопада, 18:50
  • 4504
ТОП 5 порад, як не розбити свій смартфон
  • 12 листопада, 18:00
  • 123
З чим носити фланелеву сорочку з довгим рукавом чоловікам: 10 модних ідей у фото
  • 01 листопада, 18:50
  • 231
Загрузка...
Новини