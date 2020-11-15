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У Києві жорстко покарали водія дорогої машини за нахабну парковку: фотофакт
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Порушення правил дорожнього руху київськими водіями вже стали нормою. А все через те, що порушники залишаються у більшості випадків безкарними або після сплати штрафу повторюють свої вчинки. Тож у столиці зловмисники вирішили покарати горе-водія.
Так, у Голосіївському районі української столиці автозлодії вирішили помститися водієві за нахабну парковку. Як йдеться на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook, інцидент стався у Києві в мікрорайоні Теремки-1.
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Там водій припаркував автомобіль на газоні, в зв'язку з чим отримав покарання. Невідомі за таку нахабність зняли з машини всі чотири колеса.
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