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Відповіді на чотири питання, які часто задають фанати сиру

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Відповіді на чотири питання, які часто задають фанати сиру - фото 1

Як правильно їсти сир, з яким вином це краще робити, чи потрібно залишати на сирі шкірку – це одні з найпопулярніших питань, які любителі цього продукту задають сироварам. І відомий французький виробник сирів Паскаль Байлевер відповів на ці та інші питання.

Сир їдять просто чи з маслом?

"Маслу я кажу "так", особливо з твердим сиром. Навіть якщо цю звичку раніше критикували, я вважаю, що це хороша ідея. Масло містить багато корисних речовин і вітамінів. Також шматочок сухої ковбаси підсилює смак сиру", – вважає французький сировар.

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Як зробити правильну сирну тарілку?

Паскаль Байлевер рекомендує для хорошого балансу завжди складати сирну тарілку з непарної кількості сортів сиру. Якщо ви берете три, ви можете вибрати один з коров'ячого молока, один з козячого, а ще один – з овечого. Або можемо подати один великий круг сиру брі в формі пирога.

Не забувайте виймати сири з холодильника, щонайменше, за дві години до подачі на стіл. Це підсилює смак сирів.

Відповіді на чотири питання, які часто задають фанати сиру - фото 412740

Чи повинні ми залишити шкірку?

Є ті, хто їсть сирну кірку, а також ті, хто викидає її. Чи можете ви з'їсти шкірку сиру чи ні? "Це залежить від смаку", – говорить Паскаль Байлевер. Він упевнений, що якщо ми їмо камамбер, брі або козячий сир, скоринка яка є частиною сиру, то вона повинна з'їдатися. А якщо ми говоримо про тверді сири, то тут ситуація інша. Це своєрідна оболонка для сиру, яка служить йому протягом року, і двох. Вона не має особливого смаку і її можна викидати.

Що ми п'ємо? Червоне вино обов'язково?

Ні, і не соромтеся з сиром пробувати інші напої. З різними сортами сиру можна пити і сухі білі вина, і квіткові напівсолодкі, і шампанське. Можна, наприклад, спробувати камамбер з дуже хорошим фермерським яблучним сидром.

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Джерело: 20minutes
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