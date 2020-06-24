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У Швейцарії запропонували заборонити називати піцу з ананасами Гавайською, і ось чому

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Гавайська піца - фото 1
Гавайська піца / foodman.club

Ліві політичні активісти у Швейцарії хочуть заборонити називати піцу з ананасами "гавайською" через те, що ця назва відсилає до колоніальної епохи і пригнічення Гаваїв.

"Замовте піцу з ананасом замість гавайської піци", – закликають ініціатори. Вони пояснюють, що Гаваї спочатку були заселені полінезійцями і були анексовані Сполученими Штатами у 1898 році.

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А ананас, нібито, був необхідний для процесу колонізації. "Він був введений поселенцями у 19 столітті і був основним експортним продуктом плантаційної промисловості. Місцеве населення використовувалося білошкірими поселенцями для вирощування ананасів", – відзначають ліві політики.

Піца з ананасами не має ніякого відношення до культури корінних жителів Гаваїв. При цьому, підкреслюють активісти, аборигени залишаються в пригніченому стані і не мають прав на власні території. На підставі всього цього і пропонується змінити назву гавайської піци.

У Швейцарії запропонували заборонити називати піцу з ананасами Гавайською, і ось чому - фото 412011

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Джерело: 20min
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