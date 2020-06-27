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Основні правила правильного харчування для новачків

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Харчування - фото 1
Харчування / businessinsider

Правильне харчування має бути постійним, а от почати можна будь-коли!

Як повідомила в Telegram лікар-дієтолог Вікторія Кляуз, з'ївши сьогодні кілограм часнику, а завтра торт, ви нічим собі не допоможете.

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Як почати правильно харчуватися:

  • Прибрати їжу, яка пошкоджує клітини, навантажує захисні системи: все ті ж старі друзі підсолоджувачі і трансжири. Прибираємо ковбаси, кондитерку, різнокольорові йогурти, магазинне желе. А от натуральні йогурти, навпаки, включаємо в раціон.
  • Щодня – джерела вітамінів: цитрусові, яблука, броколі, капуста, цілозернові.
  • Білок – це антитіла, це молекули-переносники корисних речовин, це ферменти ... Багато хто обмежує свої порції з білковою їжею, щоб дозволити собі печиво. Це помилка, дайте своєму тілу матеріал, з якого воно створить "армію" для боротьби з вірусом.
  • Часник, імбир, базилік, куркума, кориця мають антибактеріальні, протизапальні властивості. Але у всього є міра. Важливо дотримуватися балансу.
Правила ПХ - фото 412653
Правила ПХ

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Джерело: businessinsider
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